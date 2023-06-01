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«Его очень ценит Анчелотти»: Фабрицио Романо говорит о переходе Хавертца в «Реал»

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По словам надежного Фабрицио Романо, интерес «Реала» к Каю Хавертцу конкретен и искренен.

«Хавертц — один из игроков в списке, и Анчелотти очень ценит его , — говорит Романо.

"Челси» готов продать Хавертца этим летом, но их интересует только разумное предложение. Они не заинтересованы в арендной сделке или обмене игроками.

«Челси» подписал Хавертца из леверкузенского «Байера» в 2020 году за 80 миллионов евро, но немецкий форвард не достиг ожидаемых от него высот.

В сообщениях говорится, что «Реал» хотел подписать Хавертца до того, как он перешел в «Челси», но «Лос-бланкос» передумали в последнюю минуту. Агент Хавертца в конце концов предложил игрока «Челси», когда «Реал» перестал отвечать на его звонки.

2 комментария

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Ophiomorph
Агент Хавертца, снова увидев звонки от Реала: "Ты опять выходишь на связь, мучила?"
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Геннадий Чеботарев
какой анчелоти? и какой хаверц? что ни пост на спорте,то бредятина.
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