По словам надежного Фабрицио Романо, интерес «Реала» к Каю Хавертцу конкретен и искренен.

«Хавертц — один из игроков в списке, и Анчелотти очень ценит его , — говорит Романо.

"Челси» готов продать Хавертца этим летом, но их интересует только разумное предложение. Они не заинтересованы в арендной сделке или обмене игроками.

«Челси» подписал Хавертца из леверкузенского «Байера» в 2020 году за 80 миллионов евро, но немецкий форвард не достиг ожидаемых от него высот.

В сообщениях говорится, что «Реал» хотел подписать Хавертца до того, как он перешел в «Челси», но «Лос-бланкос» передумали в последнюю минуту. Агент Хавертца в конце концов предложил игрока «Челси», когда «Реал» перестал отвечать на его звонки.