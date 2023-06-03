У «Реала» точно все будет в порядке с форвардами: вот-вот могут приехать Хоселу и Хавертц, а Кейна подпишут только при одном условии
По данным Marca, «Реал Мадрид» подпишет Харри Кейна только случае, если Карим Бензема покинет клуб этим летом.
«Тоттенхэм» не особо против: Дэниелу Леви важно не усилить конкурентов по АПЛ, поэтому отправить Кейна в «Мадрид» выглядит безопасным вариантов. Сообщается, что Флорентино Перес поддерживает хорошие отношения с Леви.
Но похоже, что Бензема склоняется к тому, чтобы остаться в «Мадриде» еще на один год, и это означает, что планы по Кейну будут отложены, поскольку он не захочет сидеть на скамейке запасных в 30 лет.
В качестве альтернативы в «Мадриде» обсуждают подписание Кая Хавертца. Немецкий форвард может быть подписан, даже если Бензема останется. А переход Хоселу, вероятно, объявят совсем скоро.
Таким образом, в следующем сезоне у «Реала» будет два или три полноценных варианта на позицию форварда.
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