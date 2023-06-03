По данным Marca, «Реал Мадрид» подпишет Харри Кейна только случае, если Карим Бензема покинет клуб этим летом.

«Тоттенхэм» не особо против: Дэниелу Леви важно не усилить конкурентов по АПЛ, поэтому отправить Кейна в «Мадрид» выглядит безопасным вариантов. Сообщается, что Флорентино Перес поддерживает хорошие отношения с Леви.

Но похоже, что Бензема склоняется к тому, чтобы остаться в «Мадриде» еще на один год, и это означает, что планы по Кейну будут отложены, поскольку он не захочет сидеть на скамейке запасных в 30 лет.

В качестве альтернативы в «Мадриде» обсуждают подписание Кая Хавертца. Немецкий форвард может быть подписан, даже если Бензема останется. А переход Хоселу, вероятно, объявят совсем скоро.

Таким образом, в следующем сезоне у «Реала» будет два или три полноценных варианта на позицию форварда.