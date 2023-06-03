Говорит Мадрид
Блог

У «Реала» точно все будет в порядке с форвардами: вот-вот могут приехать Хоселу и Хавертц, а Кейна подпишут только при одном условии

Ла Лига Ла Лига
Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Кай Хавертц Кай Хавертц
Харри Кейн Харри Кейн
Карим Бензема Карим Бензема
Хоселу Хоселу
Футбол Футбол

По данным Marca, «Реал Мадрид» подпишет Харри Кейна только случае, если Карим Бензема покинет клуб этим летом.

«Тоттенхэм» не особо против: Дэниелу Леви важно не усилить конкурентов по АПЛ, поэтому отправить Кейна в «Мадрид» выглядит безопасным вариантов. Сообщается, что Флорентино Перес поддерживает хорошие отношения с Леви.

Harry Kane is real player of year and it's not even close; 30 goals for Spurs > 36 goals for Man City

Но похоже, что Бензема склоняется к тому, чтобы остаться в «Мадриде» еще на один год, и это означает, что планы по Кейну будут отложены, поскольку он не захочет сидеть на скамейке запасных в 30 лет.

В качестве альтернативы в «Мадриде» обсуждают подписание Кая Хавертца. Немецкий форвард может быть подписан, даже если Бензема останется. А переход Хоселу, вероятно, объявят совсем скоро.

Таким образом, в следующем сезоне у «Реала» будет два или три полноценных варианта на позицию форварда.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Madrid Spain
Мбаппе и Холланд вряд ли получится, тогда только Осимхен или Влахович остальные стрельба в воздух
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ophiomorph
Это сарказм такой? 33-летний Хоселу, который только в середняках играл, или Хавертц с 7 голами в 30+ матчах полноценные варианты для Реала?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий