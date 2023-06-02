Интерес «Мадрида» к Каю Хавертцу растет день ото дня, сообщает Relevo.

Хавертц – именно тот игрок, которого ищет «Реал Мадрид» для укрепления атаки на будущий сезон.

Клуб заинтересован в трансфере немца даже если Карим Бензема останется на «Сантьяго Бернабеу» в будущем сезоне.

Говорят, что «Реал» близок к соглашению с Хоселу – нападающий перейдет в Королевский клуб из «Эспаньола» на правах аренды. Но даже в этом случае трансфер Хавертца может состояться, поскольку Марко Асенсио и Марино Диас уходят.

23-летний нападающий «Челси» забил всего 7 голов в 35 матчах Премьер-лиги, но стал лучшим бомбардиром своей команды в этом неудачном для нее сезоне.

Хавертц обойдется «Мадриду» в 60 млн евро – так его оценивает специализированный порта Transfermarkt.

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