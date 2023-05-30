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Андрей Лунин хочет покинуть «Реал» летом: клуб уже нашел ему замену

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Давид Сория Давид Сория
Футбол Футбол

Андрей Лунин выразил желание покинуть «Реал Мадрид» этим летом, чтобы регулярно получать игровое время, сообщает издание Marca.

В связи с решением украинского голкипера, клубу нужно будет задуматься о дублере для Тибо Курута.

По информации Marca, у «Мадрида» на примете уже есть вариант – Давид Сория, 30-летний голкипер «Хетафе», который представлял молодежную команду Королевского клуба в 2000-х.

Сория провел более 200 матчей в испанской Примере после дебюта за «Севилью» в 2015 году. Похоже, что его кандидатура полностью устраивает «Реал», остается только узнать, готов ли «Хетафе» отпустить голкипера.

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