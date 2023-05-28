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Серьезный показатель, который доказывает важность Асенсио для «Мадрида». Лучше него на дистанции только 3 игрока клуба

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Один из них уже в Саудовской Аравии.

Удивительной статистикой поделилась компания Opta. Это явно была реакция на то, что игрок Марко Асенсио решил покинуть «Мадрид» и присоединиться к другой команде.

Один из показателей ярко демонстрирует, что с сезона-2016/2017 только трое игроков «сливочных» набрали больше очков по системе «гол + пас», чем испанец.

Карим Бензема − 261 (192 голов + 69 голевых передач), Винисиус Жуниор − 110 (60 + 50), Криштиану Роналду − 105 (86 + 19) и Марко Асенсио90 (61 + 29).

По данным журналистов, главная причина, по которой Асенсио решил сменить обстановку − это игровое время перед Евро-2024, на которое он хочет поехать с родной сборной. В этом сезоне испанец сыграл в 30 матчах Ла Лиги, забил 9 мячей и отдал 6 голевых передач.

4 комментария

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Cevin Cigan
У Асенсио вообще один из лучших КПД в Реале(а может быть и во всей лиги!) Количество минут,проведённых на поле и его результативные действия - впечатляют!
+2
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tumas
Ага. Винисиус, который пришел только в 19ом. и роналду который уже 5 лет, как не в клубе. Причем так подают новость, типа смотрите, впереди только трое.. А кто там еще может быть? Рамос? Модрич? Азар? Уверен если посмотреть на статистику с момента прихода родриго, то и он тоже его обойдет...
Асенсио после травмы - дерево, странно, что ему вообще контракт предлагали..
+2
-1
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Геннадий Чеботарев
Ответ tumas
Ага. Винисиус, который пришел только в 19ом. и роналду который уже 5 лет, как не в клубе. Причем так подают новость, типа смотрите, впереди только трое.. А кто там еще может быть? Рамос? Модрич? Азар? Уверен если посмотреть на статистику с момента прихода родриго, то и он тоже его обойдет... Асенсио после травмы - дерево, странно, что ему вообще контракт предлагали..
ты болеешь за бчк и для тебя лучше то ,что хуже Реалу. не продлить Асенсио это большая ошибка перца,очередная ошибка.
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