Один из них уже в Саудовской Аравии.

Удивительной статистикой поделилась компания Opta. Это явно была реакция на то, что игрок Марко Асенсио решил покинуть «Мадрид» и присоединиться к другой команде.

Один из показателей ярко демонстрирует, что с сезона-2016/2017 только трое игроков «сливочных» набрали больше очков по системе «гол + пас», чем испанец.

Карим Бензема − 261 (192 голов + 69 голевых передач), Винисиус Жуниор − 110 (60 + 50), Криштиану Роналду − 105 (86 + 19) и Марко Асенсио − 90 (61 + 29).

По данным журналистов, главная причина, по которой Асенсио решил сменить обстановку − это игровое время перед Евро-2024, на которое он хочет поехать с родной сборной. В этом сезоне испанец сыграл в 30 матчах Ла Лиги, забил 9 мячей и отдал 6 голевых передач.