Говорит Мадрид
Блог

😥 Не только Асенсио. 2 игрока, которые тоже покинут «Реал» этим летом

Ла Лига Ла Лига
Реал Мадрид Реал Мадрид
Марко Асенсио Марко Асенсио
Клубы Клубы
Дани Себальос Дани Себальос
Начо Фернандес Начо Фернандес
Футбол Футбол

Начо и Дани Себальос покинут «Реал Мадрид» уже этим летом, сообщает Diario AS.

Начо всерьез рассматривает возможность переезда за границу «чтобы испытать новую жизнь». У него все еще есть предложение от «Реала» о новом контракте, и его окружение просит его остаться.

Себальос не считает, что его роль будет достаточно важной с будущим приходом Джуда Беллингема, и учитывая количество полузащитников, не надеется на игровое время.

Marco Asensio and Dani Ceballos renewals taking diverging directions at Real Madrid - Football España

Ранее сообщалось, что Марко Асенсио и Мариано также покинут клуб летом.

Ожидается, что ветераны (Карим Бензема, Лука Модрич и Тони Кроос) останутся в команде на следующий сезон.

❓ Кого вам будет больше всего не хватать и почему?

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pb-SE
Главное,чтобы Азар не уходил.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
antonio_
Ответ Pb-SE
Главное,чтобы Азар не уходил.
Так его команда не отпустит, лучшего игрока реала
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон
Мариано уходит каждый год
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ummash
Асенсио
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий