Начо и Дани Себальос покинут «Реал Мадрид» уже этим летом, сообщает Diario AS.

Начо всерьез рассматривает возможность переезда за границу «чтобы испытать новую жизнь». У него все еще есть предложение от «Реала» о новом контракте, и его окружение просит его остаться.

Себальос не считает, что его роль будет достаточно важной с будущим приходом Джуда Беллингема, и учитывая количество полузащитников, не надеется на игровое время.

Ранее сообщалось, что Марко Асенсио и Мариано также покинут клуб летом.

Ожидается, что ветераны (Карим Бензема, Лука Модрич и Тони Кроос) останутся в команде на следующий сезон.

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