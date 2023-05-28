В 37-м туре Ла Лиги «Реал» обыграл «Севилью» со счетом 2:1 благодаря дублю Родриго.

В концовке встречи Акунья получил красную карточку за фол на Асенсио.

А после матча аргентинец в соцсетях пожаловался на судейство, заявив, что ему было тяжело играть против команды из 12-ти игроков.

Себальос в ответ на пост Акуньи поделился с подписчиками фотографией своей ноги после столкновения с защитником «Севильи», написав:

«Оставить свою команду вдесятером, а затем вернуться... вот что на самом деле тяжело. Правда».

Ну и кто в этом небольшом конфликте прав?