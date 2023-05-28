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Акунья считает, что несправедливо получил красную за фол на Себальосе. Дани показал, как выглядит его нога после нарушения аргентинца

Дани Себальос Дани Себальос
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В 37-м туре Ла Лиги «Реал» обыграл «Севилью» со счетом 2:1 благодаря дублю Родриго.

В концовке встречи Акунья получил красную карточку за фол на Асенсио.

А после матча аргентинец в соцсетях пожаловался на судейство, заявив, что ему было тяжело играть против команды из 12-ти игроков.

Себальос в ответ на пост Акуньи поделился с подписчиками фотографией своей ноги после столкновения с защитником «Севильи», написав:

«Оставить свою команду вдесятером, а затем вернуться... вот что на самом деле тяжело. Правда».

Ну и кто в этом небольшом конфликте прав?

4 комментария

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Tiestorzn17
Да удаление там без вопросов, чего спорит то интересно?!
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arslankolesov71@gmail.com
Какие сомнения вообще, даже на повторе было видно, что Акунья страшно летел в ноги Себальосу
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Raul14
Папу Гомес, Акунья, Паредес, Де Поль, эти игроки всегда знамениты жёсткой игрой) Потом обижаются фантики спотифой-шапито что я называю аргов аргами))
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Baha Mir
Асенсио здесь причём?!!! Он вообще не выходил на полье. Фол против Себальоса пиши двоишник!!!!
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