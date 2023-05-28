Акунья считает, что несправедливо получил красную за фол на Себальосе. Дани показал, как выглядит его нога после нарушения аргентинца
В 37-м туре Ла Лиги «Реал» обыграл «Севилью» со счетом 2:1 благодаря дублю Родриго.
В концовке встречи Акунья получил красную карточку за фол на Асенсио.
А после матча аргентинец в соцсетях пожаловался на судейство, заявив, что ему было тяжело играть против команды из 12-ти игроков.
Себальос в ответ на пост Акуньи поделился с подписчиками фотографией своей ноги после столкновения с защитником «Севильи», написав:
«Оставить свою команду вдесятером, а затем вернуться... вот что на самом деле тяжело. Правда».
Ну и кто в этом небольшом конфликте прав?
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