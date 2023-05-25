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3 варианта замены Асенсио в следующем сезоне. Похоже, он точно уходит

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По сообщениям Goal и Relevo, Марко Асенсио покинет мадридский «Реал» по окончании сезона-2022/23.

В этом сезоне 27-летний испанец отметился 20 голами во всех соревнованиях. В каком-то смысле он был важным джокером и принес много очков, поэтому тренерский штаб наверняка будет искать качественный вариант его замены. Вот несколько возможных

1. Федерико Вальверде

Уругваец часто закрывает правый фланг в «Реале». Грядущий приезд Джуда Беллингема означает, что Феде будет менее востребован в качестве центрального полузащитника, поэтому, вероятно, мы сможем видеть его справа еще чаще.

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2. Родриго

Бразилец стал еще более важным игроком в этом сезоне. Он, безусловно, является одним из основных вариантов на правый фланг в следующем сезоне.

3. Браим Диас

Согласно инсайдам, «Реал» рассматривает возможность оставить испанца в клубе на следующий сезон и сделать его преемником Асенсио.

Но есть три возможных проблемы: во-первых, 23-летний игрок, очевидно, хочет остаться в «Милане»; во-вторых, он больше атакующий полузащитник, чем правый вингер; и в-третьих, он не так результативен, как Марко.

4. Новое подписание

«Мадрид» вполне может и окунуться в трансферный рынок, чтобы найти нового запасного правого вингера. Ранее ходили разговоры об интересе клуба к Муссе Диаби.

❓ Какой вариант вы предпочитаете и почему?

1 комментарий

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Djone Evans
Чукведзе - Вы забыли. Но он потрясающий игрок , молодой и скоростной. Кажется, Флорентино нам его подпишет!
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