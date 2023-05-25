3 варианта замены Асенсио в следующем сезоне. Похоже, он точно уходит
По сообщениям Goal и Relevo, Марко Асенсио покинет мадридский «Реал» по окончании сезона-2022/23.
В этом сезоне 27-летний испанец отметился 20 голами во всех соревнованиях. В каком-то смысле он был важным джокером и принес много очков, поэтому тренерский штаб наверняка будет искать качественный вариант его замены. Вот несколько возможных
1. Федерико Вальверде
Уругваец часто закрывает правый фланг в «Реале». Грядущий приезд Джуда Беллингема означает, что Феде будет менее востребован в качестве центрального полузащитника, поэтому, вероятно, мы сможем видеть его справа еще чаще.
2. Родриго
Бразилец стал еще более важным игроком в этом сезоне. Он, безусловно, является одним из основных вариантов на правый фланг в следующем сезоне.
3. Браим Диас
Согласно инсайдам, «Реал» рассматривает возможность оставить испанца в клубе на следующий сезон и сделать его преемником Асенсио.
Но есть три возможных проблемы: во-первых, 23-летний игрок, очевидно, хочет остаться в «Милане»; во-вторых, он больше атакующий полузащитник, чем правый вингер; и в-третьих, он не так результативен, как Марко.
4. Новое подписание
«Мадрид» вполне может и окунуться в трансферный рынок, чтобы найти нового запасного правого вингера. Ранее ходили разговоры об интересе клуба к Муссе Диаби.
❓ Какой вариант вы предпочитаете и почему?
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