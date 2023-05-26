Удивительное мужество.

Как сообщает Marca со ссылкой на агента Бензема, форвард «Реала» получил повреждение в матче против «Райо Вальекано» в 36-м туре Ла Лиги. Начиная с 10-й минуты Бензема прихрамывал и жаловался на боль, однако форвард провел на поле весь матч и открыл счет на 31-й минуте.

Сообщается, что проблемы Бензема были вызваны порезом на правой ступне. После матча французу наложили пять швов. По информации журналиста Мельчора Руиса, форвард отсутствовал на сегодняшней тренировке «Реала».

Участие француза в матче с «Севильей» под сомнением, однако Бензема не хочет пропускать матчи, поскольку намерен попытаться догнать Роберта Левандовского в гонке лучших бомбардиров Ла Лиги.

Сейчас на счету Бензема 18 голов в 23 матчах Ла Лиги в текущем сезоне. До нападающего «Барселоны», являющегося лучшим бомбардиром турнира, осталось 5 мячей.