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Рауль де Томас, который летом мог перейти в «Реал», выложил фото Винисиуса с белой кожей, но вскоре удалил пост😱😱😱

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Все это случилось перед матчем с «Реалом».

Форвард «Райо Вальекано» Рауль де Томас, которого прошлым летом сватали в «Реал», перед вчерашним матчем с Мадридом выложил очень странный пост у себя в инстаграме.

На фото, под которым стоит тег #saynotoracism изображены две версии вингера «Реала» - с темной и светлой кожей.

«Что случилось расисты? Вы видите цвета? А я вижу чертова человек. Какой позор, мне стыдно», - написал под постом де Томас.

В самом матче Рауль забил, а пост вскоре удалил.

10 комментариев

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Aboba Boba
Белый Винисиус будет мне в кошмарах сниться
+32
-1
+31
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Пирс Морган
Бугимен проверяет по ночам, есть ли под кроватью белый Винисиус
+14
-2
+12
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Kanonir152
Кажется, он не имел ввиду ничего плохого, но вышло как обычно))
+6
0
+6
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HI MARS
Ужасно и смешно
+2
-1
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Рокко Сиффредди
Европластика как у Майкла Джексона
+1
0
+1
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cektor
Ответ Aboba Boba
Белый Винисиус будет мне в кошмарах сниться
ахаха
+2
-1
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Vitto
Альбинос
0
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0
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Владимир Самсонов
Цвет кожи - это обычная характеристика, как цвет волос или цвет глаз.
Просто не должно быть дискриминации из-за разного цвета.
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Дмитрий Зыков
Лично Я предпочитаю красный винисиус
0
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