10 комментариев

Все это случилось перед матчем с «Реалом».

Форвард «Райо Вальекано» Рауль де Томас, которого прошлым летом сватали в «Реал», перед вчерашним матчем с Мадридом выложил очень странный пост у себя в инстаграме.

На фото, под которым стоит тег #saynotoracism изображены две версии вингера «Реала» - с темной и светлой кожей.

«Что случилось расисты? Вы видите цвета? А я вижу чертова человек. Какой позор, мне стыдно», - написал под постом де Томас.

В самом матче Рауль забил, а пост вскоре удалил.