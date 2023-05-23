Команды ушли на перерыв с минимальным преимуществом хозяев.

На 31-й минуте матча «Мадрида» и «Райо Вальекано» «сливочные» провели отличную атаку и открыли счет в игре.

Карим Бензема отдал передачу на Федерико Вальверде, а сам совершил забег за спину защитникам.

Защитники гостей довольно поздно поняли задумку игроков «Мадрида», а уж тем более не смогли совладать со скоростью француза.

Карим вышел один на один с вратарем, сделал движение вправо, уложил голкипера на газон и закатил с острого угла в ворота.

Это 30-й гол Карима Бензема в этом сезоне во всех соревнованиях. При этом из-за травм он пропустил 17 матчей.