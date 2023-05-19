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Известна команда сезона в Ла Лиге – в ней 5 игроков «Мадрида». Похоже, выбрали не всех лучших

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Реал Мадрид Реал Мадрид
Ла Лига Ла Лига
Лука Модрич Лука Модрич
Эдер Милитао Эдер Милитао
Карим Бензема Карим Бензема
Федерико Вальверде Федерико Вальверде
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Футбол Футбол

Стали известны 15 лучших игроков сезона-2022/23. В их число вошли пять игроков «Реала»: Карим Бензема, Винисиус, Лука Модрич, Феде Вальверде и Эдер Милитао.

Родриго провел блестящий сезон, но его имя удивительным образом отсутствует в составе.

У «Барселоны» в команде сезона тоже пять игроков: тер Стеген, Бальде, Кунде, Педри и Левандовски.

Вот полный состав команды:

Вратарь: тер Стеген («Барса»).

Защитники: Молина («Атлетико Мадрид»), Милитао («Реал Мадрид»), Бальде («Барса»), Кунде («Барса»).

Полузащитники: Давид Гарсия («Осасуна»), Габриэль Вейга («Сельта»), Вальверде («Реал Мадрид»), Мерино («Реал Сосьедад»), Педри («Барса»), Модрич («Реал Мадрид»).

Форварды: Антуан Гризманн («Атлетико Мадрид»), Бензема («Реал Мадрид»), Левандовски («Барса»), Винисиус («Реал Мадрид»).

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