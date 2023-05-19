Стали известны 15 лучших игроков сезона-2022/23. В их число вошли пять игроков «Реала»: Карим Бензема, Винисиус, Лука Модрич, Феде Вальверде и Эдер Милитао.

Родриго провел блестящий сезон, но его имя удивительным образом отсутствует в составе.

У «Барселоны» в команде сезона тоже пять игроков: тер Стеген, Бальде, Кунде, Педри и Левандовски.

Вот полный состав команды:

Вратарь: тер Стеген («Барса»).

Защитники: Молина («Атлетико Мадрид»), Милитао («Реал Мадрид»), Бальде («Барса»), Кунде («Барса»).

Полузащитники: Давид Гарсия («Осасуна»), Габриэль Вейга («Сельта»), Вальверде («Реал Мадрид»), Мерино («Реал Сосьедад»), Педри («Барса»), Модрич («Реал Мадрид»).

Форварды: Антуан Гризманн («Атлетико Мадрид»), Бензема («Реал Мадрид»), Левандовски («Барса»), Винисиус («Реал Мадрид»).