Известна команда сезона в Ла Лиге – в ней 5 игроков «Мадрида». Похоже, выбрали не всех лучших
Стали известны 15 лучших игроков сезона-2022/23. В их число вошли пять игроков «Реала»: Карим Бензема, Винисиус, Лука Модрич, Феде Вальверде и Эдер Милитао.
Родриго провел блестящий сезон, но его имя удивительным образом отсутствует в составе.
У «Барселоны» в команде сезона тоже пять игроков: тер Стеген, Бальде, Кунде, Педри и Левандовски.
Вот полный состав команды:
Вратарь: тер Стеген («Барса»).
Защитники: Молина («Атлетико Мадрид»), Милитао («Реал Мадрид»), Бальде («Барса»), Кунде («Барса»).
Полузащитники: Давид Гарсия («Осасуна»), Габриэль Вейга («Сельта»), Вальверде («Реал Мадрид»), Мерино («Реал Сосьедад»), Педри («Барса»), Модрич («Реал Мадрид»).
Форварды: Антуан Гризманн («Атлетико Мадрид»), Бензема («Реал Мадрид»), Левандовски («Барса»), Винисиус («Реал Мадрид»).
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