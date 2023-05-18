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🥶🥶🥶 Вот кого сейчас не хватает «Реалу». Легендарная разминка перед финалом ЛЧ – ни капли волнения

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Текущий состав мадридского «Реала» выглядит качественным, однако, как оказалось, не способным бороться за статус лучшего. Возможно, на некоторых позициях не хватает опытных топ-игроков: Винисиус, Камавинга, Тчуамени и Родриго показывали, что готовы играть на самом высоком уровне – но их сил не хватило для победы над Гюндоганом, де Брюйне, Уокером и другими.

Перенесемся в 2017-й. Когда «Реал» еще не взял курс на омоложение, состав выглядел устрашающе: Роналду, Бэйл, Рамос, Варан, Марсело разминались перед финалом ЛЧ с «Юве», кажется, без малейшей взволнованности. Сложно представить, что эти ребята проиграли бы «Сити» 0-4.

 

69 комментариев

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roma-doc
По силе составы несопоставимы, просто сравните по позициям: Модрич Бензин Кроос хоть и топы до сих пор но не молодеют, Карва сильно сдал. Левого защитника вообще нет, центр обороны явно сыграннее. Опорника на замену Каземиро нет, Виник и Родриго хоть молодцы но явно ещё не уровень того Роналду и Бэйла когда он был в форме. Про запас и говорить нечего. С такой ситуацией результаты последних трёх сезонов можно расценивать как блестящие а не устраивать истерик по поводу вылета от сити в полуфинале. Карло молодец.
+72
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VuNePonimaete
13/14 и 16/17 самый мощный Мадрид был десятилетия. О скамейке сезона 16/17 сейчас можно только мечтать
+44
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+40
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Федя Борисов
Ответ VuNePonimaete
13/14 и 16/17 самый мощный Мадрид был десятилетия. О скамейке сезона 16/17 сейчас можно только мечтать
скамейка: Иско, Хаме, Ковачич, Мората. Это правда такое было, хочется спросить
+35
-2
+33
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VuNePonimaete
Ответ Федя Борисов
скамейка: Иско, Хаме, Ковачич, Мората. Это правда такое было, хочется спросить
Даже нынешний Сити сказал бы: воу полегче
+18
-6
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Седесим Куиндесимов
Когда смотрю это видео, у меня аж муражки пробегают по коже. Такое приятное и волшебное чувство ностальгии. 2016/17 - любимый сезон. Вторая подряд Лига Чемпионов (впервые в истории), Долгожданное чемпионство, голы Рамоса на последних секундах, пиковый Роналду в плей-офф, магия Иско от лавочника до основы и т.д.)

Короче, любимый сезон - 2016/17

Самый сильный сезон - 2011/12
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Очевидное невероятное
Ответ Bolatbek Sarmanov
Без Роналду сложно, именно он сдедал такую команду, он был лидером и тащил команду
Да брось ты ересь писать.! До роналду Реал завоевал кучу трофеев!! И роналду не один был игрок в Реале, играла вся команда. Или роналду один в поле воин?
+11
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rachidibrahimov
Ответ Геннадий Чеботарев
а про влияние тренера ни слова ни у кого))))) при тактику выбранную тренером тоже тишина)))))) а ведь тот Юве пропустил до финала только 2 мяча !!! они праймовую Барселону сделали в двух матчах на сухую!!! со времён Марчелло Липпи это был сильнейший Ювентус.
Да, всё еще помню, как тогда хвалили супер оборону Юве ББС и ДжиДжи который обрёл вторую молодость. Это была стена, от которой камня на камне не осталось после Реала. Самый сильный Реал наравне с 13/14 и 11/12
+5
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RMA88
Ответ roma-doc
По силе составы несопоставимы, просто сравните по позициям: Модрич Бензин Кроос хоть и топы до сих пор но не молодеют, Карва сильно сдал. Левого защитника вообще нет, центр обороны явно сыграннее. Опорника на замену Каземиро нет, Виник и Родриго хоть молодцы но явно ещё не уровень того Роналду и Бэйла когда он был в форме. Про запас и говорить нечего. С такой ситуацией результаты последних трёх сезонов можно расценивать как блестящие а не устраивать истерик по поводу вылета от сити в полуфинале. Карло молодец.
Опорник на замену Каземиро есть, но его даже не выпустили в последнем матче
+4
-1
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Ashan Sorokin
Ответ RMA88
Опорник на замену Каземиро есть, но его даже не выпустили в последнем матче
Опорник и в последнем матче играл но левого защитника
+3
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Федя Борисов
Ответ VuNePonimaete
Даже нынешний Сити сказал бы: воу полегче
ну, это по-факту, игроки основы были бы в других клубах. Так и оказалось с Хамесом, Моратой и Ковачичем.
+6
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Алексей Куликов
Ответ Фруктовый роналду
После ухода криша реал как то перестал выигрывать лч.Вернулись только в 2022 году и то нереально повезло.Такой сказки больше не будет.Он не один воин но был очень важен для комманды.Когда комманда не могла ничего делать он брал и тащил реал в соло
Реал после Роналду брал ЛЧ, Роналду после Реала не брал ЛЧ, вот и простой ответ.
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Геннадий Чеботарев
а про влияние тренера ни слова ни у кого))))) при тактику выбранную тренером тоже тишина)))))) а ведь тот Юве пропустил до финала только 2 мяча !!! они праймовую Барселону сделали в двух матчах на сухую!!! со времён Марчелло Липпи это был сильнейший Ювентус.
+5
-3
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10ztv
Ответ Федя Борисов
ну, это по-факту, игроки основы были бы в других клубах. Так и оказалось с Хамесом, Моратой и Ковачичем.
после реала никто из них так и не стал стабильно играть на хорошем уровне
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black livoin
Ответ Decard Show
Хотя тот же Ливерпуль Клоппа 2018-2022 тоже очень хорош ( 3 финала ЛЧ за 5 лет)
2 из которых проиграно реалу хах
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Greatest Of All Time
Ответ Decard Show
Открою тебе страшную тайну: Около 2700 г. до н.э. в Китае уже использовали коноплю!!!Император Шен Нун предписывал своим подданным принимать ее в качестве лекарства от психоза и поноса!!! Может тебе тоже принимать эту?
Не надо мне употреблять то чего ты употребляешь. Мне будет стыдно жить в этом мире если я буду таким как ты.
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rachidibrahimov
Ответ VuNePonimaete
да, но я то имел ввиду последние 10 лет) тот состав конечно бомба был тоже, эхх тогда Реал доминировал против любого соперника (может против Барсы только от обороны играли), а сейчас против многих команд уже от обороны играем, печаль
По этому, я и хочу ухода Папы Карло. Результат он скорее всего даст в след сезоне, но уже хочется, чтобы Реал сам диктовал игру, а не подстраивался под соперника
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Decard Show
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Эххх это было просто команда мечты! Тот Мадрид 2016-17 просто катком прошёл всех в том числе и в финале! Этот Зидан Реал пожалуй лучшая команда в истории в 21-го века в при всей уважению к Милан Анчелотти, Мю Ферги, Баварию Хайнкеса!

Мадрид в образце 2014-18 это просто команда МСТИТЕЛЕЙ!
Тот же Мадрид 2013-14 всех закатал в асфальт! Чего стоят тогдашние праймовые Димария и Бейл!!!!
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Фруктовый роналду
Ответ Очевидное невероятное
Да брось ты ересь писать.! До роналду Реал завоевал кучу трофеев!! И роналду не один был игрок в Реале, играла вся команда. Или роналду один в поле воин?
После ухода криша реал как то перестал выигрывать лч.Вернулись только в 2022 году и то нереально повезло.Такой сказки больше не будет.Он не один воин но был очень важен для комманды.Когда комманда не могла ничего делать он брал и тащил реал в соло
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Right Authoritarianism
Легенды!Спасибо за все!
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ГЕОРГИЙ ЧЕРДАНЦЕВ
Ответ Фруктовый роналду
После ухода криша реал как то перестал выигрывать лч.Вернулись только в 2022 году и то нереально повезло.Такой сказки больше не будет.Он не один воин но был очень важен для комманды.Когда комманда не могла ничего делать он брал и тащил реал в соло
Повезло это сетка с псж, челси, сити, Ливерпулем???
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Фруктовый роналду
Ответ Фруктовый роналду
После ухода криша реал как то перестал выигрывать лч.Вернулись только в 2022 году и то нереально повезло.Такой сказки больше не будет.Он не один воин но был очень важен для комманды.Когда комманда не могла ничего делать он брал и тащил реал в соло
Хейтеры месси настолько обидчивые что запретили мне отвечать им на комменты ору.Скажу одно как же велик криштиану.Вы его имя будете слышать всегда
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rachidibrahimov
Ответ VuNePonimaete
Про опорника наверно, время покажет. С легендами клуба в точку, такой позор забыть невозможно
Есть у меня веря в Тчуамени. По мне он может стать даже покруче Казика. Бразилец был супео разрушителем, нос с мячом в ногах был просто неплох. А вот Француз и в созидании хорош
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VuNePonimaete
Ответ rachidibrahimov
Можно сказать, сделал обмен лучшего опорника мира на будущего лучшего оп мира. Так что, это наоборот в плюс. Я не из тех слепых адептов Флорентино. Проколов ( это еще мягко говоря ) у него достаточно. Но нынешний Фло, мне больше импонирует, чем тот который без особых почестей выкинул Икера, Рауля, Пепе и тд. Особенно больно за первого
Про опорника наверно, время покажет. С легендами клуба в точку, такой позор забыть невозможно
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VuNePonimaete
Ответ rachidibrahimov
Моура же как поставил. Да и слухи про Нагелсманна еще в 2018 ходили. Но тогда он еще был зеленым и не показал себя на топ уровне.
так это 10+ лет назад было, тогда Перес совсем другой был, на трансферы так бабки не жалел, и маразма у него еще не быдо
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rachidibrahimov
Ответ VuNePonimaete
будто бы с уходом Анчелотти состав как-то изменится, состав решает скряга Перес, все зависит только от него, а какого-то требовательного тренера он в принципе не поставит
Моура же как поставил. Да и слухи про Нагелсманна еще в 2018 ходили. Но тогда он еще был зеленым и не показал себя на топ уровне.
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