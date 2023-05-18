69 комментариев

Текущий состав мадридского «Реала» выглядит качественным, однако, как оказалось, не способным бороться за статус лучшего. Возможно, на некоторых позициях не хватает опытных топ-игроков: Винисиус, Камавинга, Тчуамени и Родриго показывали, что готовы играть на самом высоком уровне – но их сил не хватило для победы над Гюндоганом, де Брюйне, Уокером и другими.

Перенесемся в 2017-й. Когда «Реал» еще не взял курс на омоложение, состав выглядел устрашающе: Роналду, Бэйл, Рамос, Варан, Марсело разминались перед финалом ЛЧ с «Юве», кажется, без малейшей взволнованности. Сложно представить, что эти ребята проиграли бы «Сити» 0-4.