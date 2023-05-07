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Винисиус вновь оказался в центре скандала. Бурно отреагировал на игрока «Осасуны», психанул на судью и чуть не поучаствовал в драке

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Футбол Футбол

Закончил первый тайм с желтой карточкой.

Первый тайм финального матча за Кубок Испании между «Мадридом» и «Осасуной» получился для Винисиуса очень богатым на события. Уже на второй минуте бразилец прошмыгнул по флангу, сильно прострелил в центр, где Родриго нужно было не сплоховать − 1:0.

Дальнейшие события развивались уже не совсем по его сценарию. В одном из эпизодов Винисиус оказался на газоне, но судья не купился. Игроки «Осасуны» же посчитали, что вингер «Мадрида» «нырял».

29-летний защитник Давид Гарсия подошел к Жуниору и иронично провел рукой по волосами бразильца, что вывело его из себя. Благо вовремя рядом оказался Бензема, который удержал партнера.

Все испанские команды и арбитры уже знают, как вести себя против Винисиуса, потому желтая карточка была лишь делом времени. Первый тайм подходил к концу, когда Родриго уронили на газон. Жуниору это очень не понравилось и он стал кричать судье, чтобы тот предъявил за фол желтую карточку, однако удалось лишь выпросить «картонку» для себя.

Градус напряжения был настолько велик, что после свистка на перерыв чуть не возникла драка на входе в подтрибунное помещение. Игроки «Осасуны» ждали Винисиуса, но его вовремя придержали свои же одноклубники.

Номинальные гости попробовали во второй раз разобраться с бразильцем, но уже в подтрибунке. Однако здесь уже вмешались официальные лица и разделили толпу.

На второй тайм Винисиус Жуниор выходил под надежной защитой Карло Анчелотти.

28 комментариев

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sergen
Винисиус абсолютно отвратителен в поведении, даже не вспомнить подобного игрока, который вызывал бы похожий негатив.
Не удивлюсь если он в итоге нарвется и его ктонибудь просто жестоко сломает.
+49
-20
+29
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10ABH10
Ответ Asad Nizamov
Называете его гадким и мерзким, если бы вас так же били по ногам, и при этом судья не наказывал за фол, а давал вам жёлтые за неспортивное поведение, молча бы согласились ?
Сотни игроков бьют также , а то и хуже .
Винни, слишком дерзок , в про , его бы уже сломали
+23
-7
+16
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Андрей Романов
ребят, кто-нибудь может объяснить, почему перестали давай жёлтые карточки за симуляцию?
+17
-9
+8
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Vlad
Ответ sergen
Винисиус абсолютно отвратителен в поведении, даже не вспомнить подобного игрока, который вызывал бы похожий негатив. Не удивлюсь если он в итоге нарвется и его ктонибудь просто жестоко сломает.
Всё идёт к этому. Сам себе погубит карьеру и здоровье своё
+8
-2
+6
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Messi Holand
меньше бы болтал, не били бы. он слишком рано начал выпендриваться и выеживаться, с первых же выступлений, как капризный избалованный мальчишка ...всему есть свое время...по началу нужно статус "человека" на поле заработать, и не летать так высоко ну и постепенно набирать обороты. а он сразу же зазвезделся ещё не успев стать звездой. Он ведёт себя так будто бы всегда всем говорит мол "я вас всех уделяю, вы все говно, и.т.д", на лидеров и ветеранов других команд выпендривается и вступает с ними в перепалки... поэтому на нем и поставили клеймо "бей меня"....а вот показал бы себя с другой стороны, вел бы себя по уважительной с самого начало вот тогда все бы относились к нему по другому
+8
-3
+5
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Абу Огого
Ответ Андрей Романов
ребят, кто-нибудь может объяснить, почему перестали давай жёлтые карточки за симуляцию?
Касание было, но недостаточное. Думаю, сейчас дают жк за симуляцию только если не было касания.
+4
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+4
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Akmor
Когда репутация уже против тебя.
Даже когда реально бьют по ногам, испанские судьи не ведутся.

И в сотый раз - Реал просто обязан нанять ему психолога из заставить пройти программу типа "антигнев".
Иначе очень скоро он будет уже по-настоящему кидаться на всех. И получать красные, дисквы и прочие радости.
То, как он ведется на провокации - уровень ребенка 10 лет.
+4
0
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Пацанчик реальный
Ответ Raul14
Надеюсь Вини перестанет обращать внимание на всякие мелочи. Он уже один из лидеров команды. Почти в каждом матче результативное действие. Но с другой стороны сложно сдерживать эмоции, когда тебя лупят налево и направо)) Удачи Вини)
Братишка,так его и лупят за его поведение!
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Инна Навская
Реалу надо продавать этого неадеквата...
+2
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BlazRock
а вот Левандовскому дисквалификацию за один жест быстро впаяли.
+2
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CopaAmerica
Многовато симулирует
+3
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Raul14
Надеюсь Вини перестанет обращать внимание на всякие мелочи. Он уже один из лидеров команды. Почти в каждом матче результативное действие.
Но с другой стороны сложно сдерживать эмоции, когда тебя лупят налево и направо)) Удачи Вини)
+10
-9
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Asad Nizamov
Называете его гадким и мерзким, если бы вас так же били по ногам, и при этом судья не наказывал за фол, а давал вам жёлтые за неспортивное поведение, молча бы согласились ?
+32
-31
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chort
после этого говорят что-то про Гави и судейство🤦‍♂️🤦‍♂️. почему его не удалили и не отстранили от матча?
0
0
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sportik10
Ответ sergen
Винисиус абсолютно отвратителен в поведении, даже не вспомнить подобного игрока, который вызывал бы похожий негатив. Не удивлюсь если он в итоге нарвется и его ктонибудь просто жестоко сломает.
с его внешностью трудно быть нормальным, у него комплексов много, а интеллекта мало
0
0
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Дмитрий Калашников
Ответ 10ABH10
Сотни игроков бьют также , а то и хуже . Винни, слишком дерзок , в про , его бы уже сломали
по столько за игру не бьют!
+6
-6
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Vlad
Ответ Asad Nizamov
Называете его гадким и мерзким, если бы вас так же били по ногам, и при этом судья не наказывал за фол, а давал вам жёлтые за неспортивное поведение, молча бы согласились ?
Волков бояться - в лес не ходить. Пусть тогда не в футбол, а в гольф играет.
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0
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Butrymovich Mikalai
Ответ Asad Nizamov
Называете его гадким и мерзким, если бы вас так же били по ногам, и при этом судья не наказывал за фол, а давал вам жёлтые за неспортивное поведение, молча бы согласились ?
где вы были когда играл Неймар , мадридское сообщество по интересам положении абсолютно противоположное... про футбол- мужская игра
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Ivang King
Ну что поделать, никому не нравится его поведение в не игры, но его игра в футбол заставляет закрывать глаза, по крайне мере руководству и болельщикам )
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