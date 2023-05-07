28 комментариев

Закончил первый тайм с желтой карточкой.

Первый тайм финального матча за Кубок Испании между «Мадридом» и «Осасуной» получился для Винисиуса очень богатым на события. Уже на второй минуте бразилец прошмыгнул по флангу, сильно прострелил в центр, где Родриго нужно было не сплоховать − 1:0.

Дальнейшие события развивались уже не совсем по его сценарию. В одном из эпизодов Винисиус оказался на газоне, но судья не купился. Игроки «Осасуны» же посчитали, что вингер «Мадрида» «нырял».

29-летний защитник Давид Гарсия подошел к Жуниору и иронично провел рукой по волосами бразильца, что вывело его из себя. Благо вовремя рядом оказался Бензема, который удержал партнера.

Все испанские команды и арбитры уже знают, как вести себя против Винисиуса, потому желтая карточка была лишь делом времени. Первый тайм подходил к концу, когда Родриго уронили на газон. Жуниору это очень не понравилось и он стал кричать судье, чтобы тот предъявил за фол желтую карточку, однако удалось лишь выпросить «картонку» для себя.

Градус напряжения был настолько велик, что после свистка на перерыв чуть не возникла драка на входе в подтрибунное помещение. Игроки «Осасуны» ждали Винисиуса, но его вовремя придержали свои же одноклубники.

Номинальные гости попробовали во второй раз разобраться с бразильцем, но уже в подтрибунке. Однако здесь уже вмешались официальные лица и разделили толпу.

На второй тайм Винисиус Жуниор выходил под надежной защитой Карло Анчелотти.