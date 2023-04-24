Говорит Мадрид
Блог

Семейная драма. Отец Эмерсона отправил его в «Мадрид», а тот все опроверг

Эмерсон Роял Эмерсон Роял
Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Тоттенхэм Тоттенхэм
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

Неудобно получилось.

Отец и агент правого защитника «Тоттенхэма» Эмерсона Рояла пришел на эфир подкаста Charla Podcast и заявил следующее: «Мы считаем, что пришло время ему присоединиться к команде, которая борется за титулы. Думаю, что он подходит такому большому клубу, как «Мадрид».

Болельщик «шпор» не поняли такого заявление от мужчины, особенно после того, как их любимая команда влетела «Ньюкаслу» со счетом 6:1. Сам игрок не принимал участие в матче из-за травмы, но тайминг высказывания был выбран максимально некорректно. Однако выяснилось, что сам защитник ничего такого с отцом не обсуждал.

«Я никогда не говорил с ним об этом. Всегда давал понять, что счастлив в «Тоттенхэме», − сказал Роял.

Получается, что теперь спокойно могут выдохнуть как в «Мадриде», так и в «Тоттенхэме». Эмерсон Роял перебрался в Лондон всего два года назад из «Барселоны» за 25 млн фунтов.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AsperChelsea
Никита Никулин, я не русский, но однозначно рускоговорящий, так вот, хочу обратиться к тебе!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AsperChelsea
Ответ AsperChelsea
Никита Никулин, я не русский, но однозначно рускоговорящий, так вот, хочу обратиться к тебе!
Ты, если работаешь там, где ты людей обслуживаешь, ты просто посмотри на свою орфографию
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий