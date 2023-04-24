Неудобно получилось.

Отец и агент правого защитника «Тоттенхэма» Эмерсона Рояла пришел на эфир подкаста Charla Podcast и заявил следующее: «Мы считаем, что пришло время ему присоединиться к команде, которая борется за титулы. Думаю, что он подходит такому большому клубу, как «Мадрид».

Болельщик «шпор» не поняли такого заявление от мужчины, особенно после того, как их любимая команда влетела «Ньюкаслу» со счетом 6:1. Сам игрок не принимал участие в матче из-за травмы, но тайминг высказывания был выбран максимально некорректно. Однако выяснилось, что сам защитник ничего такого с отцом не обсуждал.

«Я никогда не говорил с ним об этом. Всегда давал понять, что счастлив в «Тоттенхэме», − сказал Роял.

Получается, что теперь спокойно могут выдохнуть как в «Мадриде», так и в «Тоттенхэме». Эмерсон Роял перебрался в Лондон всего два года назад из «Барселоны» за 25 млн фунтов.