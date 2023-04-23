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Тотти сходил на матч «Реала» и «Сельты». Франческо сфоткался с игроками «сливочных», а заодно признался «Мадриду» в любви

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«Реал» обыграл «Сельту» со счетом 2:0 в 30-м туре Ла Лиги.

За игрой с трибун наблюдал особый зритель – легенда «Ромы» и всего итальянского футбола Франческо Тотти. Экс-нападающий поделился в соцсетях фотографией с «Сантьяго Бернабеу».

В беседе с пресс-службой «Мадрида» Франческо признался «сливочным» в любви: «Реал» – мой второй клуб. Это клуб, который я всегда поддерживал».

Тотти сфотографировался с некоторыми футболистами «Мадрида».

Модрич посвятил Тотти отдельный пост: «Всегда приятно встретиться с легендой и одним из кумиров моего детства».

Антонио Рюдигер, экс-игрок «Ромы», тоже нашел, что сказать о Франческо: «Легенда! Есть только один капитан».

Тотти в нескольких интервью рассказывал, что «Мадрид» всеми путями пытался его подписать. Но любовь Франческо к «Роме» победила. Всю карьеру Тотти провел в столице Италии.

Легендарный футболист.

4 комментария

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Василий Иванов
Император с визитом в Иберии)
+2
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El Kapitan
Жаль что в своё время не перешел.

Начо и Карвахаль крепыши, их хоть сейчас отправляй на съемки фильма о великих конкистадорах или Терциях.
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ARIGAMI ARIGAMI
Великий футболист. Жаль, не перешел в Реал
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HI MARS
Неожиданно
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