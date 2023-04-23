«Реал» обыграл «Сельту» со счетом 2:0 в 30-м туре Ла Лиги.

За игрой с трибун наблюдал особый зритель – легенда «Ромы» и всего итальянского футбола Франческо Тотти. Экс-нападающий поделился в соцсетях фотографией с «Сантьяго Бернабеу».

В беседе с пресс-службой «Мадрида» Франческо признался «сливочным» в любви: «Реал» – мой второй клуб. Это клуб, который я всегда поддерживал».

Тотти сфотографировался с некоторыми футболистами «Мадрида».

Модрич посвятил Тотти отдельный пост: «Всегда приятно встретиться с легендой и одним из кумиров моего детства».

Антонио Рюдигер, экс-игрок «Ромы», тоже нашел, что сказать о Франческо: «Легенда! Есть только один капитан».

Тотти в нескольких интервью рассказывал, что «Мадрид» всеми путями пытался его подписать. Но любовь Франческо к «Роме» победила. Всю карьеру Тотти провел в столице Италии.

Легендарный футболист.