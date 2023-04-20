8 комментариев

Хочет быть лучшим во всем.

Карим Бензема хочет сыграть в каждом из оставшихся девяти матчей Ла Лиги, несмотря на плотный график «Реала».

Причина проста: француз нацелился на премию Пичичи, вручаемую лучшему бомабардиру сезона, сообщает Marca.

В этом сезоне Карим забил 14 голов в лиге и всего на 3 гола отстает от Роберта Левандовски, который лидирует по этому показателю.

Бензема получил эту награду в прошлом сезоне, забив 27 голов. Его прекрасная форма помогла «Лос Бланкос» завоевать чемпионский титул.

Однако «Реалу» предстоит сложный и насыщенный финал сезона — подопечным Анчелотти предстоят важные матчи в Лиге чемпионов и Кубке Испании. Из-за этого Кариму будет непросто принять участие во всех играх лиги, поскольку его таланты в первую очередь нужны в финалах.

Сможет ли Бензема обойти своего соперника из «Барселоны» по количеству голов?