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Бензема намерен сыграть во всех оставшихся матчах Ла Лиги. У нападающего есть на это одна причина

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Хочет быть лучшим во всем.

Карим Бензема хочет сыграть в каждом из оставшихся девяти матчей Ла Лиги, несмотря на плотный график «Реала».

Причина проста: француз нацелился на премию Пичичи, вручаемую лучшему бомабардиру сезона, сообщает Marca.

В этом сезоне Карим забил 14 голов в лиге и всего на 3 гола отстает от Роберта Левандовски, который лидирует по этому показателю.

Бензема получил эту награду в прошлом сезоне, забив 27 голов. Его прекрасная форма помогла «Лос Бланкос» завоевать чемпионский титул.

Однако «Реалу» предстоит сложный и насыщенный финал сезона — подопечным Анчелотти предстоят важные матчи в Лиге чемпионов и Кубке Испании. Из-за этого Кариму будет непросто принять участие во всех играх лиги, поскольку его таланты в первую очередь нужны в финалах.

Сможет ли Бензема обойти своего соперника из «Барселоны» по количеству голов?

8 комментариев

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Makar Tert
пожелаем удачи Карима, его претендент не в лучшей форме, но всё-таки Карим нужен будет в ЛЧ
+10
-1
+9
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Сергей Яковченко
Ответ Makar Tert
пожелаем удачи Карима, его претендент не в лучшей форме, но всё-таки Карим нужен будет в ЛЧ
Может быть конкурент?
+5
-1
+4
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Нефанатик
Карим очень много пропустил, но уже набрал форму и вполне может взять этот титул
+3
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-Real-ist-
Скорее он нацелился на первое место по количеству игр за Реал. Хотя он итак единственный не испанец,который попал в десятку.
+1
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Brigande
Трофей пичичи это конечно хорошо , но Мадриду предстоит самый сильный соперник в ЛЧ который только мог выпасть и нужно именно к этим матчам подвестись правильно учитывая , что у Мадрида нет альтернативы Кариму .
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Mustang Shelby
Желаю ему выиграть пичичи
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Jon Snow
В Ла лиге днищенская статистика на самом деле.
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Андрей Хенто
Было бы здорово на финишной прямой обойти Левандовски в гонке бомбардиров, пока поляк забуксовал. Но еще лучше было бы обойти его команду в турнирной таблице, но уже что-то из раздела фантастики.
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