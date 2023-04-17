Полузащитник «Реала» Феде Вальверде может пропустить до 12 матчей за нападение на полузащитника «Вильярреала» Алекса Баэну 9 апреля.

По сообщению испанского издания MARCA, Комитет по борьбе с насилием обсудил инцидент между Вальверде и Баэна. После обсуждения комитет передал дело в Комитет по соревнованиям. Теперь он проведет расследование и определит, какие санкции будут наложены на футболиста «Мадрида».

Сообщалось, что после того, как расследование будет начато и будут заслушаны заявления обеих сторон, Вальверде отстранят на 4-12 матчей. Следует отметить, что Комитет по соревнованиям взялся за расследование не по запросу «Вильярреала», а по указанию Комитета по борьбе с насилием.

В следующую среду RFEF соберется, чтобы рассмотреть жалобу, поданную Баэной в полицейский участок. Ожидается, что расследование продлится не менее полутора месяцев.

Согласно MARCA, Мадрид рассматривает участие Комитета по соревнованиям как положительный момент для Вальверде. Если бы это было уголовное расследование, то игрока могли бы дисквалифицировать на срок от одного до шести месяцев за агрессию.

Напомним, что Вальверде напал на Баэну на парковке стадиона Сантьяго Бернабеу после поражения мадридского «Реала» от «Вильярреала» 9 апреля.