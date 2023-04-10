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Опубликована карта самых опасных игроков по зонам на поле в ЛЧ. Нашлось место для трех игроков «Мадрида»

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Заняли противоположные фланги и центр поля.

Статистический сайт LiveScore опубликовал интересную инфографику, в которой отметил самых опасных игроков Лиги чемпионов по зонам на поле. Для того, чтобы определить, кто наиболее опасен на том или ином отрезке поля, использовалась метрика Expected Threat.

Expected Threat или xThreat (xT) − это модель оценки остроты передачи с учетом того, что она не привела к удару по воротам. По ней оценивается вклад того или иного игрока в атаку своей команды.

Как можно видеть на графике, Винисиус Жуниор стал самым опасным игроком на левом фланге, Федерико Вальверде − на правом, а Тони Кроос и вовсе занял сразу три зоны.

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