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Новый факт в конфликте Вальверде и Баэны. Официальные лица отсмотрели игры Ла Лиги и Кубка и сделали первые выводы

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В деле до сих пор много неизвестного.

По данным испанского издания Cadena SER, официальные лица отсмотрели записи очных игр Кубка Испании и Ла Лиги, в которых встречались «Вильярреал» и «Мадрид». Первая игра была 19 января этого года в Кубке и тогда «сливочные» на выезде победили 3:2, а 8 апреля уже дома в рамках лиги проиграли «желтой подлодке».

На данный момент не найдено ни одного видеодоказательства того, что Алекс Баэна упоминает пока еще нерожденного ребенка Вальверде. Вполне вероятно, что они могли быть сказаны в подтрибунном помещении или так, чтобы не было заметно. Расследование продолжается.

Скандал между игроком «Вильярреала» Алексом Баэной и хавбеком «Мадрида» Федерико Вальверде вспыхнул после последнего матча команд. Уругваец нашел соперника на парковке рядом с «Бернабеу» и нанес ему удар по лицу. Сделал он это из-за того, что испанец якобы грубо высказался о том, что жена Вальверде могла потерять ребенка.

6 комментариев

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Alon Raven
Ответ Nana Sakhib
25 лет за пост в соцсети (Кара-Мурза)... Ты где был последние 24 года? Презумпция - у вас слово ругательное же!
Но так-то он прав же. Нельзя утверждать, что так и было просто потому, что один неуравновешенный дал в лицо кому-то.
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Nana Sakhib
Ответ Bazilic
Почему это должно быть очевидно? Презумпцию невиновности кто-то отменил?
25 лет за пост в соцсети (Кара-Мурза)... Ты где был последние 24 года? Презумпция - у вас слово ругательное же!
+2
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+2
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Mike-esp
Ответ Vlad
Думаю Баэна будет оправдан, а Вальверде наказан. Почему? Да потому, что первый испанец, в второй уругваец.
не порите чушь, в Испании скорее накажут испанца. на данный момент есть только удар по лицу, преступление против личности. То что пытаются разобраться это уже хорошо для Федерико
0
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Vlad
Думаю Баэна будет оправдан, а Вальверде наказан. Почему? Да потому, что первый испанец, в второй уругваец.
+2
-5
-3
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Bazilic
Ответ Harut Hovsepyan
Понятное дело, что записей нет. Иначе бы этого недорасля уже уничтожили все медиа. Но и без доказательств всем должно быть очевидно, что так и было.
Почему это должно быть очевидно?
Презумпцию невиновности кто-то отменил?
+5
-1
+4
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Harut Hovsepyan
Понятное дело, что записей нет. Иначе бы этого недорасля уже уничтожили все медиа. Но и без доказательств всем должно быть очевидно, что так и было.
+2
-3
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