В деле до сих пор много неизвестного.

По данным испанского издания Cadena SER, официальные лица отсмотрели записи очных игр Кубка Испании и Ла Лиги, в которых встречались «Вильярреал» и «Мадрид». Первая игра была 19 января этого года в Кубке и тогда «сливочные» на выезде победили 3:2, а 8 апреля уже дома в рамках лиги проиграли «желтой подлодке».

На данный момент не найдено ни одного видеодоказательства того, что Алекс Баэна упоминает пока еще нерожденного ребенка Вальверде. Вполне вероятно, что они могли быть сказаны в подтрибунном помещении или так, чтобы не было заметно. Расследование продолжается.

Скандал между игроком «Вильярреала» Алексом Баэной и хавбеком «Мадрида» Федерико Вальверде вспыхнул после последнего матча команд. Уругваец нашел соперника на парковке рядом с «Бернабеу» и нанес ему удар по лицу. Сделал он это из-за того, что испанец якобы грубо высказался о том, что жена Вальверде могла потерять ребенка.