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«Это пытка»: Жена Вальверде отреагировала на конфликт ее мужа с Баэной эмоциональной историей

Федерико Вальверде Федерико Вальверде
Реал Мадрид Реал Мадрид
Алекс Баэна
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После конфликта Вальверде и Баэна жена Федерико, Мина Бонино, поделилась в Твиттере эмоциональной историей о своей беременности:

«Разве я должна была рассказать общественности о том моменте, когда нам сказали, что моя беременность может прерваться? Мы молчали почти два месяц, ожидая результатов, чтобы узнать, сможем ли мы сохранить беременность, я была на пятом месяце. Понимаю, уже стало известно, что с моей беременностью что-то происходит. Переживать все это заново – для меня пытка. Несмотря ни на что, я врагу не пожелаю пройти через подобное, говорю от всего сердца».

Сообщалось, что после встречи «Мадрида» и «Вильярреала» на парковке Вальверде ударил Баэна. Вероятно, во время матча Алекс сказал Федерико грубость, связанную с тем, что семья уругвайца могла потерять ребенка.

Баэна отрицает, что проявил невежество. По информации Onda Cero, полузащитник «Вильярреала», написал на Федерико заявление в полицию.

К чему бы не привела история, главное, чтобы беременность Мины закончилась хорошо.

15 комментариев

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Sasha Bulycheva
Автор
Ответ Michael Boldyrev
Я не знаю как точно назвать тот мерзкий поступок, в котором обвиняют Баэна (прошу простить мое невежество), но обвиняют его точно не в невежестве.
Если Вы считаете оскорбление семьи соперника проявлением высокой культурности, то, конечно, слово подобрано неверно. Кстати, у некоторых слов есть несколько значений, в словарях об этом много написано
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siragh@yandex.ru
Все адекваты за Федю
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Butrymovich Mikalai
Ответ Vlad Ryzhov
Вальверде никогда особо конфликтами не отличался, вряд ли он бы просто так пошел и ударил Баэна. Если причина правдивая, то полностью оправдан. Фаны Барсы, заранее, не налейте с негативом и не притягивайте сюда гави как делают комментаторы других групп, не позорьтесь. Говорю как фан Барсы. Ну а у Феде надеюсь всё будет хорошо в семье
А про песни фанатов реала после смерти от рака дочери Луиса Энрике можно вспоминать? .... иои кричалки про детей Пике ?..... ах , да это же другое ...... или может почитаешь что там написали Баено про его детей ему в инстаграме ?
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Денис Давыдов
ниче, скоро передачки мужу в тюрьму таскать будешь 😂
+1
-1
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lampard4ever
Даже для фанов "Реала" значение слова "невежество" не должно представлять столь неразрешимую загадку.
0
-1
-1
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Michael Boldyrev
Я не знаю как точно назвать тот мерзкий поступок, в котором обвиняют Баэна (прошу простить мое невежество), но обвиняют его точно не в невежестве.
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Morpeh Kaspiya
Я б ещё добавил за такое...
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Sarumian
Баэна отрицает, что проявил невежество.

Всё сходится. "Отморозок" Вальверде подошёл на стоянке и, без объяснения причин, дал в морду лица просто так.

Баэна держит всех за дураков ?
+6
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+6
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Vlad Ryzhov
Ответ Андрій Джонс
я фанат Барселоны и за Вальверде, потому как всю жизнь считал семью вне чего либо: политики, спорта, хайпа и остального. Это удел слабых, когда нет яиц чтобы показать себя и хочется хоть как-то выделиться. Тфу дно
Полностью согласен! Тот ещё сразу в прокуратуру пошел, надеюсь это ситуация пройдет мимо Феде
+3
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+3
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Rabadan_05
Ответ Андрій Джонс
если реально это дно так говорило о ситуации Вальверде, то стоило еще Винисиуса подтянуть, позвав Камавингу и папу Карло) хоть выглядит, как сарказм, но такое мурло не может вообще играть и считаться профессиональным спортсменом. Сколько живу, для меня семья, дети, родители - просто нон грата везде: соцсети, высказывания и прочее. Семья это святое и каков бы не был статус турнира/соревнования, ни у кого нет права обсуждать это. Если ноги кривые и в голове 0, вот это обсуждай тварь и все
Полностью солидарен
+2
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+2
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Rabadan_05
Если этот Баэна реально сказал такую мерзость, то тут не только Вальверде, но и все игроки обеих клубов и все их фанаты должны были ему по морде прописать
+7
0
+7
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Андрій Джонс
Ответ Vlad Ryzhov
Вальверде никогда особо конфликтами не отличался, вряд ли он бы просто так пошел и ударил Баэна. Если причина правдивая, то полностью оправдан. Фаны Барсы, заранее, не налейте с негативом и не притягивайте сюда гави как делают комментаторы других групп, не позорьтесь. Говорю как фан Барсы. Ну а у Феде надеюсь всё будет хорошо в семье
я фанат Барселоны и за Вальверде, потому как всю жизнь считал семью вне чего либо: политики, спорта, хайпа и остального. Это удел слабых, когда нет яиц чтобы показать себя и хочется хоть как-то выделиться. Тфу дно
+19
0
+19
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Андрій Джонс
если реально это дно так говорило о ситуации Вальверде, то стоило еще Винисиуса подтянуть, позвав Камавингу и папу Карло) хоть выглядит, как сарказм, но такое мурло не может вообще играть и считаться профессиональным спортсменом. Сколько живу, для меня семья, дети, родители - просто нон грата везде: соцсети, высказывания и прочее. Семья это святое и каков бы не был статус турнира/соревнования, ни у кого нет права обсуждать это. Если ноги кривые и в голове 0, вот это обсуждай тварь и все
+7
-1
+6
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Антон
Ля ты крыса... Заяву накатал, ожидаемо.
+15
0
+15
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Vlad Ryzhov
Вальверде никогда особо конфликтами не отличался, вряд ли он бы просто так пошел и ударил Баэна. Если причина правдивая, то полностью оправдан.
Фаны Барсы, заранее, не налейте с негативом и не притягивайте сюда гави как делают комментаторы других групп, не позорьтесь. Говорю как фан Барсы.
Ну а у Феде надеюсь всё будет хорошо в семье
+23
-2
+21
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