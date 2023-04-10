15 комментариев

После конфликта Вальверде и Баэна жена Федерико, Мина Бонино, поделилась в Твиттере эмоциональной историей о своей беременности:

«Разве я должна была рассказать общественности о том моменте, когда нам сказали, что моя беременность может прерваться? Мы молчали почти два месяц, ожидая результатов, чтобы узнать, сможем ли мы сохранить беременность, я была на пятом месяце. Понимаю, уже стало известно, что с моей беременностью что-то происходит. Переживать все это заново – для меня пытка. Несмотря ни на что, я врагу не пожелаю пройти через подобное, говорю от всего сердца».

Сообщалось, что после встречи «Мадрида» и «Вильярреала» на парковке Вальверде ударил Баэна. Вероятно, во время матча Алекс сказал Федерико грубость, связанную с тем, что семья уругвайца могла потерять ребенка.

Баэна отрицает, что проявил невежество. По информации Onda Cero, полузащитник «Вильярреала», написал на Федерико заявление в полицию.

К чему бы не привела история, главное, чтобы беременность Мины закончилась хорошо.