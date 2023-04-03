Предстоит сложная игра.

Карло Анчелотти планирует три крупных изменения в стартовом составе «Реала» на ответный полуфинальный матч Кубка Испании против «Барселоны» в среду.

Согласно информации от AS, главный тренер вернет Феде Вальверде в стартовый состав после того, как он отдохнул в матче с «Реал Вальядолидом». Лука Модрич также должен сыграть с первой минуты в решающем дерби.

Дани Карвахаль тоже войдет в команду, заменив Лукаса Васкеса на позиции правого защитника. И это даже после впечатляющей игры Васкеса против «Вальядолида», где он еще и забил гол.

В первом матче полуфинала «Реал» проиграл «Барсе» со счетом 1:0. На ответной встрече мадридцам нужно будет приложить усилия, чтобы вырвать себе путевку в финал.