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Анчелотти планирует три изменения в составе «Реала» на класико. Карвахаль получит место в старте

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Предстоит сложная игра.

Карло Анчелотти планирует три крупных изменения в стартовом составе «Реала» на ответный полуфинальный матч Кубка Испании против «Барселоны» в среду.

Согласно информации от AS, главный тренер вернет Феде Вальверде в стартовый состав после того, как он отдохнул в матче с «Реал Вальядолидом». Лука Модрич также должен сыграть с первой минуты в решающем дерби.

Дани Карвахаль тоже войдет в команду, заменив Лукаса Васкеса на позиции правого защитника. И это даже после впечатляющей игры Васкеса против «Вальядолида», где он еще и забил гол.

В первом матче полуфинала «Реал» проиграл «Барсе» со счетом 1:0. На ответной встрече мадридцам нужно будет приложить усилия, чтобы вырвать себе путевку в финал.

4 комментария

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asker15041993
Ответ белошип
В полузащите не должно быть ни Крооса ни Модрича Либо кто-то один из этой пары,выпускать обоих в класико-самоубийство Тчуамени,Камавинга,Себальос/Кроос/Модрич,лично я б выбрал Себальоса Вместо Карвахаля Начо,с таким составом могут грохнуть кабинетных отскокеров)
Опять на эти же грабли наступят, 🤦🏻‍♂️
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nagibbb
Опять будет тоже самое
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Bolvan
Главное сыграть уверенно, а не как в прошлом классико
+1
0
+1
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белошип
В полузащите не должно быть ни Крооса ни Модрича
Либо кто-то один из этой пары,выпускать обоих в класико-самоубийство
Тчуамени,Камавинга,Себальос/Кроос/Модрич,лично я б выбрал Себальоса
Вместо Карвахаля Начо,с таким составом могут грохнуть кабинетных отскокеров)
+3
0
+3
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