Анчелотти планирует три изменения в составе «Реала» на класико. Карвахаль получит место в старте
Предстоит сложная игра.
Карло Анчелотти планирует три крупных изменения в стартовом составе «Реала» на ответный полуфинальный матч Кубка Испании против «Барселоны» в среду.
Согласно информации от AS, главный тренер вернет Феде Вальверде в стартовый состав после того, как он отдохнул в матче с «Реал Вальядолидом». Лука Модрич также должен сыграть с первой минуты в решающем дерби.
Дани Карвахаль тоже войдет в команду, заменив Лукаса Васкеса на позиции правого защитника. И это даже после впечатляющей игры Васкеса против «Вальядолида», где он еще и забил гол.
В первом матче полуфинала «Реал» проиграл «Барсе» со счетом 1:0. На ответной встрече мадридцам нужно будет приложить усилия, чтобы вырвать себе путевку в финал.
Либо кто-то один из этой пары,выпускать обоих в класико-самоубийство
Тчуамени,Камавинга,Себальос/Кроос/Модрич,лично я б выбрал Себальоса
Вместо Карвахаля Начо,с таким составом могут грохнуть кабинетных отскокеров)