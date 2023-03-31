Без Вальверде и Начо. Преполагаем стартовый состав «Реала» на матч с «Вальядолидом»
Сегодня «Реал Мадрид» вернется в Ла Лигу в домашнем матче против «Вальядолида».
«Сливочным» не смогут помочь Начо из-за дисквалификации и Ферлан Менди из-за травмы. Ожидается, что Феде Вальверде будет предоставлен отдых после двух полных матчей в составе сборной Уругвая во время международного перерыва.
Давайте предположим, какой стартовый состав выберет на сегодня Карло Анчелотти:
Свои варианты стартового состава пишите в комментариях.
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