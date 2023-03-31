Сегодня «Реал Мадрид» вернется в Ла Лигу в домашнем матче против «Вальядолида».

«Сливочным» не смогут помочь Начо из-за дисквалификации и Ферлан Менди из-за травмы. Ожидается, что Феде Вальверде будет предоставлен отдых после двух полных матчей в составе сборной Уругвая во время международного перерыва.

Давайте предположим, какой стартовый состав выберет на сегодня Карло Анчелотти:

Свои варианты стартового состава пишите в комментариях.