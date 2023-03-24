Юлиан Нагельсманн был уволен c поста главного тренера мюнхенской «Баварии». Таким образом немецкий специалист попадает в список кандидатов на место у руля мадридского «Реала», если клуб решит расстаться с Карло Анчелотти в конце сезона, сообщает Relevo.

Болельщики «Мадрида» в основном положительно относятся к тренеру, несмотря на молодость Нагельсманна.

Давайте посмотрим на их реакции в Twitter:

🗯️CorleoneRMA: «Если мы подпишем кого-то другого, я хочу, чтобы все правление ушло в отставку».

🗯️jnr_bhourquaye:«Слушайте, он знает, как поджарить Хави. В конце концов, может быть он не такой уж и плохой кандидат».

🗯️Ortiz_IX: «Реал Мадрид — не место для Юлиана на мой взгляд. Тут результаты важнее всего, а Юлиан — тренер, который любит строить и экспериментировать. Если он приедет в «Реал», ему будет тяжело с первого дня».

🗯️Omza61763605:«Он тактик и знает, как познакомить молодежь с футболом первой команды. Я надеюсь, что мы сможем заполучить его и позволить Раулю или Альваро помочь ему».

🗯️date_mike077: «Не позволяйте этому увольнению вычеркнуть Нагельсманна из нашего списка. Он просто не работает в данный момент с игроками старше его в составе. То же самое произошло в «Баварии».

🗯️XavsFutbol:«Юлиан Нагельсманн был бы лучшим кандидатом на замену Анчелотти, если бы совет директоров хотел заполучить тренера, которому позволено развивать команду согласно своей философии. Однако в Мадриде вы можете работать только с предоставленными вам инструментами».

🗯️jcperez_: «1-2 года назад я думал, что Нагельсманн слишком строг, чтобы вписаться в «Реал Мадрид». В последнее время я изменил свое мнение, потому что его опыт в «Баварии» заставил его больше думать о том, как адаптироваться к своим игрокам».

Напомним, Нагельсманну всего 35 лет. Однако он работает главным тренером на высшем уровне с 2016 года, поэтому нельзя сказать, что ему не хватает опыта.