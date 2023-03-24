Уже некоторое время «Реал Мадрид» инвестирует в будущее, заключая контракты с молодыми игроками для того, чтобы сэкономить на многомиллионных трансферах. Судя по оценкам специализированных порталов, самыми ценными являются именно те футболисты, на которых «Мадрид» сделал ставку тогда, когда их еще никто не знал.

Давайте посмотрим на 10 самых дорогостоящих игроков «Реала» на сегодняшний день:

Винисиус – 120 млн евро

Уже никого не удивляет, что бразилец является самым дорогостоящим игроком «Реала». Он провел два сезона как лидер команды и продолжает прогрессировать.

Феде Вальверде – 100 млн евро

Феде быстрый, сильный, разносторонний и готовый жертвовать собой футболист. Прошлый и текущий сезон под руководством Карло Анчелотти, привели к тому, что стоимость Феде выросла до 100 млн евро. Он также является самым дорогим уругвайским футболистом.

Орельен Тчуамени – 90 млн евро

Тчуамени перешел в «Мадрид» прошлым летом из «Монако» и, хотя изначально казалось, что он будет дублером Каземиро, Орельен стал игроком основного состава. «Реал Мадрид» подписал его примерно за 80 млн евро.

Родриго – 80 млн евро

Второй бразилец в списке, которого «Реал Мадрид» подписал, когда он еще не достиг совершеннолетия. Его прогресс неоспорим, и, несмотря на то, что Родриго еще не является мировой суперзвездой, он находится на пути к тому, чтобы ей стать как на клубном уровне, так и на уровне сборной.

Эдер Милитао – 70 млн евро

Некоторые считают Милитао лучшим центральным защитником в мире. Благодаря скорости, силе и точным пасам его рыночная стоимость составляет 70 млн евро, что уже на 20 больше, чем «Реал Мадрид» заплатил «Порту» всего четыре года назад.

Тибо Куртуа – 60 млн евро

Успех в прошлом сезоне в Лиге чемпионов поднял Тибо на шестое место в этом рейтинге, несмотря на то, что ему больше 30 лет. Бельгиец, ранее игравший за «Атлетико» и «Челси», никогда в своей карьере не достигал такой высокой рыночной стоимости.

Эдуардо Камавинга – 60 млн евро

Подписанный летом 2021 года в обмен за 35 млн евро, Камавинга стал еще одним трансфером, с которым «Реал Мадрид» опередил все клубы, заполучив потенциальную звезду. Универсальность Камавинги, позволяющая играть в качестве опорника или даже вингера, может еще увеличить его стоимость в будущем.

Давид Алаба – 50 млн евро

Замыкают список игроки, которые, как в случае с австрийцем, пришли в «Реал» бесплатно, в переговорах с ними Королевский клуб был более напористым и быстрым, чем конкуренты.

Антонио Рюдигер – 40 млн евро

Немец перебрался в «Реал» прошлым летом из «Челси» бесплатно, он был лучшим центральным защитником в Премьер-лиге. Руди продолжает адаптироваться в новом клубе, где уверены, что он еще покажет свой лучший футбол.

Карим Бензема – 30 млн евро

Действующий обладатель Золотого мяча замыкает список. Его преклонный возраст для мира футбола (35 лет) не мешает французу оставаться одним из самых дорогих игроков «Мадрида».