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😤 «У меня есть сомнения». Анчелотти недоволен решением VAR отменить гол Асенсио и говорит, что «Реал» заслужил победу

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«Мы сыграли хороший матч и заслужили победу. У меня все еще есть сомнения по поводу отмененного гола. Мы сделали все возможное, но потеряли баланс. Они забили нам, но это не самое главное», - сказал Карло Анчелотти после проигрыша «Барселоне» на «Камп Ноу».

«Думаете Марко Асенсио был в офсайде, когда забивал? Мы должны смириться с этим, но у меня есть большие сомнения. Я не уверен», - добавил Анчелотти.

Вот момент, о котором говорит Карло.

Игроки «Барсы» сумеет собраться после этого эпизода и одержали победу - в дополнительное время забил Франк Кессиэ.

Это третий класико подряд, в котором «Реал» проигрывает «Барселоне».

49 комментариев

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Boni Jek
Анчелоти покинь мой Реал
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The Greatest Grenader
Там офсайд. И победу мы не заслужили. Барса больше создала моментов. Реал очень мельчил. Проблема и в Анчи, который очередной раз играет стандартно с барсой без тактических думок и интересных решений.
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Мел Тур
Очередная ворованная победа барсы 🤡
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carandache
Ответ Barca
Как минимум 3 три раз его простил судья после того, как выдал ему жёлтую карточку
Глаза откройте, сударь) А то впечатление, что вы матч другим местом смотрели)
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Nike of FW
Анчелоти не уверен что в футбол надо играть по правилам ....
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Real_v_dushe
Ответ бек саидов
На фотке чётко показан момент удара, и не вооруженным глазом можно заметить оффсайд у асенсио.
Нет, здесь точно не момент паса, Момент паса - это момент, когда происходит отрыв мяча от последнего касания пасающего игрока, конкретно на этом стоп-кадре абсолютно точно момент до этого.
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Real_v_dushe
Ответ бек саидов
Это для фанов реала может быть и не тянуло, но это же не случайный удар по лицу, как у Гави с Карвахалем.
Для фанатов Реала предоставьте доказательства офсайда, а не подобранный вашими ручными судьями стоп-кадр. Почему не дали перед сезоном внедрить мячи с датчиками, которые чётко фиксируют момент паса? Не ваш ручной судейка должен манипулировать этим вопросом, а система должна определять точно момент отрыва мяча от ноги.
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xDe xDe
Ответ Barca
Победителей не судят)
Так победил-то не ты, приятель. Победила Барса, и они молодцы, а ты просто хейтишь на ровном месте и соскакиваешь с темы, ибо по существу нечего ответить :)
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Сурхай Лукманов
Ответ carandache
У этих "глориков" Реала есть хоть бывают вопросы к судьям. А "глорики" Барселоны привыкли, что их команда судей покупает, поэтому нет вопросов.
Молчать
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бек саидов
Ответ Real_v_dushe
Ещё раз, должен был быть показан момент паса чётко, когда мяч от ноги отрывается, потому что Асенсио и защитник двигаются разнонаправленно. Его не сделали, сделав акцент на этом стоп-кадре, которые явно не точен. В мячах Ла Лиги нет датчиков, которые бы чётко фиксировали момент удара по мячу, это сделано специально, чтобы дать судьям небольшой люфт для манипуляций.
На фотке чётко показан момент удара, и не вооруженным глазом можно заметить оффсайд у асенсио.
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carandache
Ответ Barca
Так gloriki реала привыкли, что им судья всё всегда прощает, а тут попался адекватный судья
У этих "глориков" Реала есть хоть бывают вопросы к судьям. А "глорики" Барселоны привыкли, что их команда судей покупает, поэтому нет вопросов.
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Анатолий Magicbrain
Что еще остается говорить старику Карло, чтобы сохранить лицо. Главное, чтобы у Переса под конец сезона сомнений не было о том оставлять ли тебя
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бек саидов
Ответ xDe xDe
Согласен, фол не свистнули зря. Но на жёлтую движение Начо не тянуло, Рафинья дорисовал 80% эпизода.
Это для фанов реала может быть и не тянуло, но это же не случайный удар по лицу, как у Гави с Карвахалем.
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Подкат Пенальтьевич
Анчелотти считается адекватным интеллигентом почему то, но как поражение, так сразу нытье про судей в стиле Моуриньо.
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Gurban Orazly
Эти оправдания не спасут тебя от увольнения, Папа Карло.
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Barca
Ответ xDe xDe
Читай хотя бы, что комментируешь, и тебя не будут так называть :)
Победителей не судят)
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xDe xDe
Ответ Barca
Не вам называть нас слепыми
Читай хотя бы, что комментируешь, и тебя не будут так называть :)
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Barca
Real_V_Dushe - официально 🤡 года!
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Real_v_dushe
Ответ xDe xDe
Да там же с разных ракурсов показали. Офсайд небольшой, но таки был, будем справедливыми.
Ещё раз, должен был быть показан момент паса чётко, когда мяч от ноги отрывается, потому что Асенсио и защитник двигаются разнонаправленно. Его не сделали, сделав акцент на этом стоп-кадре, которые явно не точен. В мячах Ла Лиги нет датчиков, которые бы чётко фиксировали момент удара по мячу, это сделано специально, чтобы дать судьям небольшой люфт для манипуляций.
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xDe xDe
Ответ Barca
А когда Начо Рафинье по лицу рукой ударил ничего? А вот за точно такой же момент у Гави, он карточку получил
Понятно. Значит, помимо переводов стрелок сказать нечего. Закончили дискуссию, пустое.
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Barca
Ответ xDe xDe
Так я же говорю, что офсайд был. Ты совсем вслепую хейтишь, дружище?
Не вам называть нас слепыми
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xDe xDe
Ответ Barca
Не бывает небольшого офсайд. Либо офсайд есть, либо его нет!
Так я же говорю, что офсайд был. Ты совсем вслепую хейтишь, дружище?
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xDe xDe
Ответ бек саидов
А начо за удар в лицо рафиньи какую карточку должны были показать? У него то уже была желтая к этому моменту? А даже фол не свистнули.
Согласен, фол не свистнули зря. Но на жёлтую движение Начо не тянуло, Рафинья дорисовал 80% эпизода.
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Barca
Ответ xDe xDe
А ты с темы не съезжай, давай без whataboutизмов. По конкретному эпизоду сказать нечего?
А когда Начо Рафинье по лицу рукой ударил ничего?
А вот за точно такой же момент у Гави, он карточку получил
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Barca
Ответ xDe xDe
Да там же с разных ракурсов показали. Офсайд небольшой, но таки был, будем справедливыми.
Не бывает небольшого офсайд.
Либо офсайд есть, либо его нет!
+1
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