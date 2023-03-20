49 комментариев

«Мы сыграли хороший матч и заслужили победу. У меня все еще есть сомнения по поводу отмененного гола. Мы сделали все возможное, но потеряли баланс. Они забили нам, но это не самое главное», - сказал Карло Анчелотти после проигрыша «Барселоне» на «Камп Ноу».

«Думаете Марко Асенсио был в офсайде, когда забивал? Мы должны смириться с этим, но у меня есть большие сомнения. Я не уверен», - добавил Анчелотти.

Вот момент, о котором говорит Карло.

Игроки «Барсы» сумеет собраться после этого эпизода и одержали победу - в дополнительное время забил Франк Кессиэ.

Это третий класико подряд, в котором «Реал» проигрывает «Барселоне».