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Анчелотти сомневается насчет одной позиции в стартовом составе на «Ливерпуль». И это не левый защитник

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Федерико Вальверде Федерико Вальверде
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Эдуардо Камавинга Эдуардо Камавинга
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Может применить небольшую ротацию.

По данным Relevo, главный тренер «Мадрида» Карло Анчелотти уже определился со стартовым составом на послезавтрашний матч против «Ливерпуля». Практически определился, так как под вопросом одна позиция.

У него есть сомнения не по позициям левого защитника или правого вингера, где была определенная ротация − там выйдут Начо и Федерико Вальверде. Тренер не уверен, кто войдет в трио хавбеков помимо Тони Крооса и Луки Модрича. То есть, пока не ясно, кто выйдет в основе − Орельен Тчуамени или Эдуардо Камавинга.

В последнее время Камавинга стал более стабильным, но продолжает совершать позиционные ошибки, которые приводят к голам. Что касается Тчуамени, то Анчелотти сказал, что Орельен все еще не вернул ту физическую форму, которая была у него перед чемпионатом мира.

Учитывая все это, вот как будет выглядеть потенциальный стартовый состав:

Куртуа; Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо; Модрич, Тчуамени/Камавинга, Кроос; Вальверде, Бензема, Винисиус.

А кого бы вы поставили в старт − Тчуамени или Камавинга? Пишите в комментариях.

1 комментарий

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Нефанатик
Странно, постоянные позиционные ошибки Милитао которые приводят к еще большему количеству голов, тренера видимо волнуют не так сильно, как редкие ошибки француза.
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