Анчелотти сомневается насчет одной позиции в стартовом составе на «Ливерпуль». И это не левый защитник
Может применить небольшую ротацию.
По данным Relevo, главный тренер «Мадрида» Карло Анчелотти уже определился со стартовым составом на послезавтрашний матч против «Ливерпуля». Практически определился, так как под вопросом одна позиция.
У него есть сомнения не по позициям левого защитника или правого вингера, где была определенная ротация − там выйдут Начо и Федерико Вальверде. Тренер не уверен, кто войдет в трио хавбеков помимо Тони Крооса и Луки Модрича. То есть, пока не ясно, кто выйдет в основе − Орельен Тчуамени или Эдуардо Камавинга.
В последнее время Камавинга стал более стабильным, но продолжает совершать позиционные ошибки, которые приводят к голам. Что касается Тчуамени, то Анчелотти сказал, что Орельен все еще не вернул ту физическую форму, которая была у него перед чемпионатом мира.
Учитывая все это, вот как будет выглядеть потенциальный стартовый состав:
Куртуа; Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо; Модрич, Тчуамени/Камавинга, Кроос; Вальверде, Бензема, Винисиус.
А кого бы вы поставили в старт − Тчуамени или Камавинга? Пишите в комментариях.
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