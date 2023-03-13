Настоящий мадридиста.

«Если они хотят, чтобы я ушел из «Реала», то им придется убить меня», - сказал Федерико Вальверде для нового документального фильма «Until The End».

«Надеть эту футболку и выйти на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу», где эти болельщики... это суть магнетизма «Реала», - также сказал уругваец.

Без сомнения, Феде Вальверде - это определение истинного мадридисты. Несмотря на некоторые слухи о возможном уходе, слабо верится, что уругваец может покинуть «Реал» в ближайшие годы.

24-летний полузащитник забил 12 голов и отдал 4 голевые передачи в этом сезоне.