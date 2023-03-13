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😤 «Если они хотят, чтобы я ушел из «Реала», то им придется убить меня». Вальверде жестко ответил критикам

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Настоящий мадридиста.

«Если они хотят, чтобы я ушел из «Реала», то им придется убить меня», - сказал Федерико Вальверде для нового документального фильма «Until The End».

«Надеть эту футболку и выйти на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу», где эти болельщики... это суть магнетизма «Реала», - также сказал уругваец.

Real Madrid player ratings vs Osasuna: Federico Valverde is back, baby! | Goal.com UK

Без сомнения, Феде Вальверде - это определение истинного мадридисты. Несмотря на некоторые слухи о возможном уходе, слабо верится, что уругваец может покинуть «Реал» в ближайшие годы.

24-летний полузащитник забил 12 голов и отдал 4 голевые передачи в этом сезоне.

1 комментарий

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yarmuck
Кто они??
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