Не опять, а снова.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о своей беседе с Каримом Бензема накануне чемпионата мира: «Я сказал ему: «Карим, чрезвычайной ситуации нет. Обсуди свое возвращение с Анчелотти. Когда я проснулся, я узнал, что он уехал. Это его решение, он не скажет вам ничего другого, я понимаю и уважаю его».

Также Дешам добавил: «Карим был в синяках, но этот ЧМ много значил для него. Диагноз нашего врача был таким же, как у «Мадрида». Он не мог возобновить тренировки до 10 декабря».

Карим Бензема оперативно отреагировал на слова Дешама, назвав его слова «дерзкими».

Это не все - Карим добавил «комедийный» ролик, подписав его: «Святой Дидье. Спокойной ночи».

Похоже, что этому скандалу нет конца. Кому верите вы?