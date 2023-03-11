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🧨 Дешам: «Бензема не мог тренироваться до 10 декабря». Реакция Бензема: «Какая наглость 🤡». Бесконечный французский скандал набирает новые обороты

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Не опять, а снова.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о своей беседе с Каримом Бензема накануне чемпионата мира: «Я сказал ему: «Карим, чрезвычайной ситуации нет. Обсуди свое возвращение с Анчелотти. Когда я проснулся, я узнал, что он уехал. Это его решение, он не скажет вам ничего другого, я понимаю и уважаю его».

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Также Дешам добавил: «Карим был в синяках, но этот ЧМ много значил для него. Диагноз нашего врача был таким же, как у «Мадрида». Он не мог возобновить тренировки до 10 декабря».

Карим Бензема оперативно отреагировал на слова Дешама, назвав его слова «дерзкими».

Это не все - Карим добавил «комедийный» ролик, подписав его: «Святой Дидье. Спокойной ночи».

Похоже, что этому скандалу нет конца. Кому верите вы?

2 комментария

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TravenS
Есть ещё вопросы, почему Бензема не играл на чм?
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Vadim Vadiara
Не живётся французской федерации футбола спокойно, какие то постоянные подковерные игры...
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