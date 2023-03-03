В первом матче 1/2 финала Кубка Испании «Реал» принимает «Барсу».

Первый тайм вышел богатым на стычки и падения игроков обеих команд. На 24-й минуте Винисиус весьма жестко уложил на газон Де Йонга, за что получил желтую. И хоть бразилец с решением судьи не согласился, «горчичник» был показан справедливо.

Только вот поклонники «королевского клуба» усмотрели непоследовательность в решениях арбитра. Фанатов смутило поведение Гави, который дважды столкнулся с футболистами «сливочных», но никаких санкций от судьи так и не последовало.

Полузащитник «блауграны» вместе с Камавинга прилег на газон.

И отправил в полет Милитао.

Этот фол напомнил поклонникам «Мадрида» эпизод с желтой Винисиуса. Бразилец похожим образом сфолил на Де Йонге.

Фанаты делятся своим недовольством в соцсетях:

💭 «Гави уже в первом тайме наиграл на красную! Если судья за одно нарушение дал Вини желтую, почему Гави остался безнаказанным?»

💭 «Гави все сходит с рук. Ему даже желтую не дали, я не понимаю, как такое может быть».

💭 «Окей, эпизод с падением Камавинга спорный, но ведь Гави откровенно нарушил правила на Милитао. Почти за такой же фол Винисиус получил желтую, почему Гави остался безнаказанным? Позор».

Кстати, во втором тайме Гави все же получил «горчичник» из-за стычки с Винисиусом.

Как оцениваете судейство в этих эпизодах?