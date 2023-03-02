«Реал» примет «Барселону» на «Сантьяго Бернабеу» в рамках первого полуфинального матча Кубка Испании.

«Сливочные» остались без Давида Алабы и Ферлана Менди, все остальные игроки смогут помочь «королевскому клубу».

Болельщики «Мадрида» выбрали идеальный состав, который, по их мнению, сумеет без проблем справиться с каталонцами.

Мы собрали самые популярные комментарии фанатов:

💭 «Лучший левый вингер, о котором не слышали в ФИФА! Винисиус может показать этой глупой организации, что он лучший в мире на своей позиции. Он обязан быть и будет в старте».

💭 «Пусть в старте выйдет Азар. Эден опасен, я думаю, что он приложит все усилия в матче против «Барселоны». Дайте парню шанс».

💭 «Анчелотти должен выпустить в старте Вальверде и Тчуамени, потому что они обеспечат нам надежную оборону».

💭 «Вальварде, Тчуамени, Модрич, Васкес, Рюдигер, Милитао, Карвахаль, Вини, Азар, Камавинга! Имеено эти парни смогут завоевать для нас победу, и я надеюсь, что в этом сезоне мы возьмем Кубок».

💭 «Эден Азар, пожалуйста, дайте ему еще один шанс, пожалуйста, я вас умоляю».

Идеальный состав «Мадрида» на класико, по версии фанатов «сливочных»

Как вам такой выбор игроков? Кого бы вы выпустили в старте на первый матч 1/2 финала Кубка? Делитесь своими вариантами в комментах.