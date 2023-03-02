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«Азар в старте, он выложится по максимуму»: фанаты назвали идеальный состав «Реала» на матч против «Барсы»

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Орельен Тчуамени Орельен Тчуамени
Футбол Футбол

«Реал» примет «Барселону» на «Сантьяго Бернабеу» в рамках первого полуфинального матча Кубка Испании.

«Сливочные» остались без Давида Алабы и Ферлана Менди, все остальные игроки смогут помочь «королевскому клубу».

Болельщики «Мадрида» выбрали идеальный состав, который, по их мнению, сумеет без проблем справиться с каталонцами.

Мы собрали самые популярные комментарии фанатов:

💭 «Лучший левый вингер, о котором не слышали в ФИФА! Винисиус может показать этой глупой организации, что он лучший в мире на своей позиции. Он обязан быть и будет в старте».

💭 «Пусть в старте выйдет Азар. Эден опасен, я думаю, что он приложит все усилия в матче против «Барселоны». Дайте парню шанс».

💭 «Анчелотти должен выпустить в старте Вальверде и Тчуамени, потому что они обеспечат нам надежную оборону».

💭 «Вальварде, Тчуамени, Модрич, Васкес, Рюдигер, Милитао, Карвахаль, Вини, Азар, Камавинга! Имеено эти парни смогут завоевать для нас победу, и я надеюсь, что в этом сезоне мы возьмем Кубок».

💭 «Эден Азар, пожалуйста, дайте ему еще один шанс, пожалуйста, я вас умоляю».

Идеальный состав «Мадрида» на класико, по версии фанатов «сливочных»

Как вам такой выбор игроков? Кого бы вы выпустили в старте на первый матч 1/2 финала Кубка? Делитесь своими вариантами в комментах.

4 комментария

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Кентуки
Азар не надо в старт! Можно на последниц 10 минут выпускать
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Harut Hovsepyan
Кто писал последний коммент? Торган? Или его брат?
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shark308
Какой еще Азар? Кто это вообще?
До сих пор тешить себя надеждами на его счет могут только школьники да и то исключительно бестолковые…
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Низом Хурсанов
Думаю нужно дать шанс Азару. Все равно играем против середняка
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