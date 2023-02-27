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😍Феде Вальверде отметил день рождения сына: на празднике гуляли дети одноклубников

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Феде Вальверде и Мина Бонино отметили третий день рождения своего сына Бенисио.

Супруга футболиста поделилась в своих социальных сетях кадрами с праздника, темой которого стал Мики Маус – один из любимых героев малыша. Среди гостей присутствовали дети Луки Модрича, Дани Карвахаля, Давиде Анчелотти и Тибо Куртуа, звездные родители тоже попали в кадр.

Предлагаем посмотреть фотографии с праздника:

1 комментарий

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ZA.RMA
Это круто, что футболисты в своём загруженном графике находят время на детей✨

Детям в таком возрасте очень важно.
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+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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