Феде Вальверде и Мина Бонино отметили третий день рождения своего сына Бенисио.

Супруга футболиста поделилась в своих социальных сетях кадрами с праздника, темой которого стал Мики Маус – один из любимых героев малыша. Среди гостей присутствовали дети Луки Модрича, Дани Карвахаля, Давиде Анчелотти и Тибо Куртуа, звездные родители тоже попали в кадр.

Предлагаем посмотреть фотографии с праздника: