По стопам отца?

В последние дни вы часто видите комментарии отца Альваро Родригеса - нового героя мадридского «Реала». А что вы о нем знаете?

Даниэль Грегорио Родригес Лима имеет прозвище «Кокито» (маленький кокос - в переводе с испанского], он был важной фигурой в истории южноамериканского футбола.

Кокито провел почти 10 лет в уругвайском «Пеньяроле» в 1970-1980-х годах, забив 47 голов в 146 матчах. Как и его сын, Даниэль играл на позиции нападающего.

Отец Альваро выиграл 8 трофеев с «Пеньяролем», в том числе два Кубка Либертадорес и четыре титула чемпиона Уругвая, что уже делает его одним из самых успешных футболистов Южной Америки тех времен.

Интересно, что Кокито вырос в Испании, но решил играть за Уругвай, восхищавший его своей богатой футбольной историей - и похоже, что Альваро пойдет по его стопам.