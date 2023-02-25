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😧 А вы знаете, что отец Альваро Родригеса был одним из сильнейших игроков Южной Америки в 80-х? Знакомьтесь, это Кокито! 🥥

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По стопам отца?

В последние дни вы часто видите комментарии отца Альваро Родригеса - нового героя мадридского «Реала». А что вы о нем знаете?

Даниэль Грегорио Родригес Лима имеет прозвище «Кокито» (маленький кокос - в переводе с испанского], он был важной фигурой в истории южноамериканского футбола.

Bailó a Koeman y a Paco Casal, jugaba con zapatos prestados y se entregó al evangelio: la vida de Coquito Rodríguez

Кокито провел почти 10 лет в уругвайском «Пеньяроле» в 1970-1980-х годах, забив 47 голов в 146 матчах. Как и его сын, Даниэль играл на позиции нападающего.

Отец Альваро выиграл 8 трофеев с «Пеньяролем», в том числе два Кубка Либертадорес и четыре титула чемпиона Уругвая, что уже делает его одним из самых успешных футболистов Южной Америки тех времен.

Интересно, что Кокито вырос в Испании, но решил играть за Уругвай, восхищавший его своей богатой футбольной историей - и похоже, что Альваро пойдет по его стопам.

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