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Перес присмотрел идеального игрока в Германии. Он может стать идеальным партнером Винисиуса в атаке

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Флорентино хочет омолодить состав.

Президент «Реала» Перес считает, что нападающий «Баварии» Кингсли Коман станет идеальным партнером для Винисиуса.

Коман является ключевым игроком для мюнхенцев, в этом сезоне он провел 21 матч в разных турнирах, забив 5 голов и отдав 5 результативных передач. Недавно француз забил победный гол в матче против «ПСЖ» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Контракт Комана с «Баварией» рассчитан до 2027 года, и, сообщается, что за потенциальный трансфер немецкая команда запросит не менее 60 миллионов евро. По данным El Nacional, «Мадрид» хочет подписать его летом.

Винисиус в этом сезоне находится в великолепной форме ― он забил 18 голов и отдал 9 результативных передач в 35 матчах.

Винисиус обычно сотрудничает в атаке с Родриго и Бензема, иногда Анчелотти использует для этих целей Асенсио. Однако Кариму сейчас 35 лет, а у Марко пошли последние месяцы его текущего контракта, и он еще не согласился на продление.

Следовательно, приобретение игрока уровня Комана может быть хорошей идеей для «Реала». Французскому нападающему на данный момент всего 22 года.

1 комментарий

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Gon3a1e5@mail.ru
Не думал что Коману 22😂Казалось бы лет пять уже круто играет. Надо брать. А как он псж похоронил в финале🤭
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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