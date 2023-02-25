По сообщению испанского издания ABC, вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес получит награду The Best как лучший вратарь, опередив Тибо Куртуа.

Мартинес действительно неплохо сыграл на катарском чемпионате мира, но для Тибо 2022 год тоже был крайне удачным. Бельгиец был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов, занял седьмое место в рейтинге «Золотого мяча» и завоевал Трофей Яшина.

Недовольство болельщиков вполне понятно. Вот что фанаты «Реала» пишут в соцсетях:

💭 «Получается, в сезоне всего семь матчей, да?»

💭 «ФИФА не видит разницы между наградой за год и наградой за чемпионат мира».

💭 «Это преступление мирового уровня! Самое крупное ограбление в истории».

💭 «Мартинес был нормальным вратарем один месяц. Он не лажал всего в семи матчах. Как его вообще можно сравнивать с Куртуа?»

💭 «Мартинес даже на чемпионате мира не был лучшим вратарем, будем честны. Если бы Месси не вытащил эту сборную, про Эмилиано никто бы и не вспоминал».

💭 «Это не награда победителю чемпионата мира. Награда должна достаться тому, кто регулярно показывал топовую игру в течение года, а не одного турнира».

💭 «Куртуа в одном только финале ЛЧ сыграл лучше, чем Мартинес во всех матчах ЧМ. Что тут вообще обсуждать?»

Церемония вручения наград The Best состоится в Париже 27 февраля.

Кто должен быть назван лучшим голкипером? Куртуа, Мартинес или кто-то другой?