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«Он очень милый человек». Анчелотти рассказал о подарке, который сделал ему Клопп

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«У меня хорошие отношения с Клоппом. Я полтора года жил в Ливерпуле во время пандемии (когда Анчелотти работал в «Эвертоне»), мы переписывались друг с другом, обменивались подарками. Он очень милый человек», - поделился Карло Анчелотти во время пресс-конференции перед матчем с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Что он мне подарил? Электронные сигареты», - рассказал итальянский тренер.

Периодически Карло Анчелотти попадает в кадр с сигаретой, хотя, когда его спрашивали о знаменитом фото с сигарой после победы в финале Лиги чемпионов, то он настаивал, что не купил ее, а просто позировал для фото.

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