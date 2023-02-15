Хорошие новости из семьи Вальверде: его жена была на грани прерывания беременности, но теперь выложила первое фото с животиком🐣🤰❤️

С ребенком все хорошо.

Ранее полузащитник мадридского «Реала» отмечал, что на его выступлениях после чемпионата мира сказываются, в том числе, личные причины, на которые намекала в соцсетях и его супруга, аргентинская журналистка Мина Бонино.

В СМИ появлялись сообщения, будто пара потеряла ребенка. После победы «Реала» в финале клубного чемпионата мира, в котором Вальверде отметился дублем и отпраздновал один из забитых голов жестом, изображающим детскую бутылочку (этим жестом футболисты обычно намекают на скорое рождение ребенка в семье – прим. Sports.ru), девушка в твиттере рассказала о том, что происходило в их семье.

«Недавно появились новости о том, что я потеряла ребенка. Я не могла их опровергать, потому что именно так мы и думали. Ребенок считался нежизнеспособным. В течение месяца мы готовились к худшему.

Беременность находилась на позднем этапе, и нам потребовалось подтверждение с помощью анализов. И вот, спустя месяц скорби и слез, вчера мы получили самые неожиданные новости: ребенок в порядке. Все нормально.

Мы все еще не осмыслили это. Месяц был очень тяжелым, и теперь все начинается с чистого листа», – написала Бонино.

А вскоре Мина выложила фото в инстаграм с подписью «20 недель».

Федерико Вальверде и Мина Бонино уже воспитывают сына Бенисио, который родился в 2020 году.