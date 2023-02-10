🎥Вспоминаем одну из встреч Карло Анчелотти и Рамона Диаса и гол-красавец Карло

Карло Анчелотти и Рамос Диас сегодня вечером встретятся в финале Клубного чемпионата мира. Итальянец и аргентинец противостояли друг другу и раньше, еще до того, как возглавили «Реал Мадрид» и «Аль Хилаль»: они встречались в Италии, когда оба играли в Серии А.

Одна из встреч произошла в матче «Рома» – «Наполи» в сезоне 1982/83 и завершилась триумфом столичного клуба (5:2). Анчелотти забил один из голов за «Рому», сделал счет 2:1 на 43-й минуте матча и вывел свою команду вперед, а незадолго до этого «Наполи» удалось сравнять счет благодаря точному удару Рамона Диаса.

Отвечая на вопрос об этом матче во время пресс-конференции, Карло Анчелотти подтвердил: «Действительно, я забил был гол-красавец. Вы его видели?».

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