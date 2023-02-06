«Винисиус заслуживает уважения». Феде Вальверде вступился за одноклубника

Во время пресс-конференции перед полуфиналом Клубного чемпионата мира, в котором «Реал Мадрид» сыграет против «Аль-Ахли», Феде Вальверде встал на защиту Винисиуса в связи со скандалом на почве расизма.

«Вини – невероятный парень. На поле он получает удовольствие от футбола – это его образ жизни. Я всегда говорил, что фолы – это часть игры, и мы должны оберегать одноклубников. Но расизм – это совершенно другое дело. На поле столько злости по отношению к 22-летнему парню. Вини по возрасту годится в сыновья многим из тех, кто сидит на трибунах. Да, болельщики должны поддерживать свою команду, но тут речь идет о таком количестве негатива в адрес всего одного игрока – видимо у людей есть проблемы дома, и они вымещают злость на сопернике. Я считаю, что Винисиус заслуживает уважения».

Напомним, что очередной конфликт, связанный с Винисиусом, произошел во время последнего матча «Мадрида» с «Мальоркой».