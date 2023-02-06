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«Винисиус заслуживает уважения». Феде Вальверде вступился за одноклубника

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Во время пресс-конференции перед полуфиналом Клубного чемпионата мира, в котором «Реал Мадрид» сыграет против «Аль-Ахли», Феде Вальверде встал на защиту Винисиуса в связи со скандалом на почве расизма.

«Вини – невероятный парень. На поле он получает удовольствие от футбола – это его образ жизни. Я всегда говорил, что фолы – это часть игры, и мы должны оберегать одноклубников. Но расизм – это совершенно другое дело. На поле столько злости по отношению к 22-летнему парню. Вини по возрасту годится в сыновья многим из тех, кто сидит на трибунах. Да, болельщики должны поддерживать свою команду, но тут речь идет о таком количестве негатива в адрес всего одного игрока – видимо у людей есть проблемы дома, и они вымещают злость на сопернике. Я считаю, что Винисиус заслуживает уважения».

Напомним, что очередной конфликт, связанный с Винисиусом, произошел во время последнего матча «Мадрида» с «Мальоркой».

1 комментарий

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ZA.RMA
«И мы должны оберегать одноклубников...»

Какие прекрасные слова и это должны делать и фанаты своих клубов, а не кидаться на команду сразу после спада..это так странно.

Команда в прошлом сезоне взяла 4 ТРОФЕЯ - выигрывать постоянно просто невозможно.

HalaMadrid.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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