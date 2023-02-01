Агент Канселу предлагал «Мадриду» Жоау. «Реал» отказался от игрока по двум причинам

В последние дни трансферного окна Жоау Канселу отправился в аренду из «Ман Сити» в «Баварию». Ранее сообщалось, что португальцем активно интересовалась «Барселона», но игрок предпочел мюнхенцев.

Недавно выяснилось, что защитник мог перейти в «Реал». По информации ABC Espana, до трансфера в «Баварию» агент Канселу предложил услуги своего клиента «Мадриду», но получил отказ.

По данным издания Defensacentral, «Мадрид» некоторое время интересовался Канселу из-за его универсальности и атакующих качеств. Но в конечном итоге Флорентино Перес отказался от португальского защитника по двум причинам.

Во-первых, в «королевском клубе» Жоао сочли слишком старым. Канселу в мае исполнится 29 лет, а «сливочные», похоже, заинтересованы в подписании более молодого защитника.

Во-вторых, цена за футболиста была слишком высока. В контракте «Баварии» с Жоау есть пункт о выкупе игрока за 70 млн евро. «Реал», очевидно, не был готов расстаться с такой суммой.

Тем не менее, следующим летом клуб, вероятно, все же усилит позицию правого защитника. Вполне возможно подписание Винисиуса Тобиаса, который сейчас играет в «Кастилье».

Как считаете, Канселу был бы полезен «Мадриду»? Делитесь своим мнением в комментариях.