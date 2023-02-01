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Агент Канселу предлагал «Мадриду» Жоау. «Реал» отказался от игрока по двум причинам

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Жоау Канселу Жоау Канселу
Футбол Футбол

В последние дни трансферного окна Жоау Канселу отправился в аренду из «Ман Сити» в «Баварию». Ранее сообщалось, что португальцем активно интересовалась «Барселона», но игрок предпочел мюнхенцев.

Недавно выяснилось, что защитник мог перейти в «Реал». По информации ABC Espana, до трансфера в «Баварию» агент Канселу предложил услуги своего клиента «Мадриду», но получил отказ.  

По данным издания Defensacentral, «Мадрид» некоторое время интересовался Канселу из-за его универсальности и атакующих качеств. Но в конечном итоге Флорентино Перес отказался от португальского защитника по двум причинам.

Во-первых, в «королевском клубе» Жоао сочли слишком старым. Канселу в мае исполнится 29 лет, а «сливочные», похоже, заинтересованы в подписании более молодого защитника.

Во-вторых, цена за футболиста была слишком высока. В контракте «Баварии» с Жоау есть пункт о выкупе игрока за 70 млн евро. «Реал», очевидно, не был готов расстаться с такой суммой.

Тем не менее, следующим летом клуб, вероятно, все же усилит позицию правого защитника. Вполне возможно подписание Винисиуса Тобиаса, который сейчас играет в «Кастилье».

Как считаете, Канселу был бы полезен «Мадриду»? Делитесь своим мнением в комментариях.

4 комментария

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siragh@yandex.ru
Ответ folli
С учетом того, что он ушел в аренду без обязательного выкупа, больше похоже на то что кое кто просто зажал бабло.
Нет,обделался
0
-1
-1
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i am better
странно. игроки такого калибра очень ценные. да и цена не очень то и высокая
0
0
0
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Wizzyy
Я не знаю на что Перес деньги откладывает... Это уже жлобство похлеще Леви, столько позиций надо укреплять, при чем уже очень давно.
+2
-2
0
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folli
С учетом того, что он ушел в аренду без обязательного выкупа, больше похоже на то что кое кто просто зажал бабло.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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