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5 футболистов, которые чаще всего играли с Криштиану Роналду - все представители «Мадрида»

Серхио Рамос Серхио Рамос
Клубы
Марсело Марсело
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Рафаэль Варан Рафаэль Варан
Пепе Пепе
Карим Бензема Карим Бензема
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Вне всяких сомнений, Криштиану Роналду – один из величайших игроков в истории футбола. Легендарный португалец недавно покинул Европу, выиграв крупнейшие трофеи в составе клубов и сборной.

Успех Криштиану неразрывно связан с товарищами по командам, которые играли с ним на протяжении его выдающейся карьеры.

Давайте посмотрим на пятерых футболистов, которые провели вместе с Криштиану Роналду наибольшее количество матчей.

Рафаэль Варан (231)

Французский центральный защитник играл с Криштиану в составе двух разных клубов: Варан перешел в «Реал Мадрид» в 2011 году, через два года после Роналду. Он дебютировал за «сливочных» в сентябре 2011 в матче против «Расинга», португалец всю игру провел на поле.

Футболисты на пару провели 231 матч за «Реал Мадрид» и «МЮ» - за английский клуб последние 32 игры.

Варан и Роналду вместе четыре раза выиграли Лигу чемпионов, а также Ла Лигу, Клубный чемпионат мира и другие трофеи.

Марсело (332)

Марсело и Криштиану играли вместе за «Реал Мадрид» с 2009 по 2018 год, пока португалец не перешел в «Ювентус».

Впервые футболисты вместе вышли на поле в августе 2009 года, когда «Реал Мадрид» обыграл «Депортиво» (3:2), а Роналду стал автором одного из голов.

У Марсело и Криштиану много ярких совместных воспоминаний, особенно в Лиге чемпионов. Совместными усилиями приятели забили 33 гола в 332 матчах.

Серхио Рамос (339)

Серхио Рамос и Криштиану Роналду встретились в составе «Реала». Серхио был игроком «основы», когда португалец перешел в команду. Впервые вместе они впервые сыграли в сентябре 2009 года в Ла Лиге в матче против «Хереса» (5:0), португалец тогда забил дважды. Серхио и Криштиану провели вместе 339 игр, забив 15 голов.

Рамос – один из самых титулованных капитанов «Мадрида», его успех во многом связан с вкладом Криштиану Роналду в игру команды – вместе они четыре раза в течении пяти лет побеждали в Лиге чемпионов.  

Пепе (341)

Пепе и Криштиану Роналду играли вместе за клуб и за сборную, а недавно были партнерами на чемпионате мира в Катаре.

Впервые португальцы встретились в составе национальной команды в ноябре 2007 года в безголевой ничьей против Финляндии в отборочном матче на Евро 2008. На клубном уровне они впервые сыграли в сентябре 2009 года в матче «Мадрида» против «Цюриха» в Лиге чемпионов.

Вместе футболисты провели 341 матч, последний раз они выходили на поле в составе «Мадрида» в апреле 2017 года в дерби (1:1).

Пепе и Роналду остаются ветеранами сборной Португалии и еще встретятся на поле в составе национальной команды.

Карим Бензема (342)

 «Реал Мадрид» доминировал в Европе с 2014 по 2018 год, в том числе, благодаря трио ВВС – Бензема, Бэйла и Криштиану.

Карим перешел в «Реал» в 2009 году, как и Роналду. Дуэт закрепился в атаке команды. Впервые они сыграли вместе в первом матче сезона 2009/10 в Ла Лиге против «Депортиво» (3:2) – Криштиану забил один гол, а Карим сделал ассист. Всего они провели вместе 342 матча и забили 76 голов.

Бензема и Португалец выиграли на двоих 16 трофеев за 9 лет в «Мадриде».

 

6 комментариев

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Салмоншох Рахмонов
Ответ Степан Потемкин
Роналду>Месси
7 зм против 5 и кубок чм. Ну за о Роналду красивый а Руни нет
0
0
0
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Boys Dont Cry
А с Морганом сколько?)
0
-2
-2
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Дима Костылев
Криш и Бенз лучший дуэт был!
+2
0
+2
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Александра Александрова
Кашшаи стоит как два варана и Марсело вместе взятые , почему его не поставили в список , он же ассистировал Роналду в матче с Баварией !
0
-4
-4
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v7zjq65jtq
Ответ Степан Потемкин
Роналду>Месси
ок🫡😐
0
-7
-7
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Степан Потемкин
Роналду>Месси
+17
-7
+10
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