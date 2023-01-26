5 футболистов, которые чаще всего играли с Криштиану Роналду - все представители «Мадрида»

Вне всяких сомнений, Криштиану Роналду – один из величайших игроков в истории футбола. Легендарный португалец недавно покинул Европу, выиграв крупнейшие трофеи в составе клубов и сборной.

Успех Криштиану неразрывно связан с товарищами по командам, которые играли с ним на протяжении его выдающейся карьеры.

Давайте посмотрим на пятерых футболистов, которые провели вместе с Криштиану Роналду наибольшее количество матчей.

Рафаэль Варан (231)

Французский центральный защитник играл с Криштиану в составе двух разных клубов: Варан перешел в «Реал Мадрид» в 2011 году, через два года после Роналду. Он дебютировал за «сливочных» в сентябре 2011 в матче против «Расинга», португалец всю игру провел на поле.

Футболисты на пару провели 231 матч за «Реал Мадрид» и «МЮ» - за английский клуб последние 32 игры.

Варан и Роналду вместе четыре раза выиграли Лигу чемпионов, а также Ла Лигу, Клубный чемпионат мира и другие трофеи.

Марсело (332)

Марсело и Криштиану играли вместе за «Реал Мадрид» с 2009 по 2018 год, пока португалец не перешел в «Ювентус».

Впервые футболисты вместе вышли на поле в августе 2009 года, когда «Реал Мадрид» обыграл «Депортиво» (3:2), а Роналду стал автором одного из голов.

У Марсело и Криштиану много ярких совместных воспоминаний, особенно в Лиге чемпионов. Совместными усилиями приятели забили 33 гола в 332 матчах.

Серхио Рамос (339)

Серхио Рамос и Криштиану Роналду встретились в составе «Реала». Серхио был игроком «основы», когда португалец перешел в команду. Впервые вместе они впервые сыграли в сентябре 2009 года в Ла Лиге в матче против «Хереса» (5:0), португалец тогда забил дважды. Серхио и Криштиану провели вместе 339 игр, забив 15 голов.

Рамос – один из самых титулованных капитанов «Мадрида», его успех во многом связан с вкладом Криштиану Роналду в игру команды – вместе они четыре раза в течении пяти лет побеждали в Лиге чемпионов.

Пепе (341)

Пепе и Криштиану Роналду играли вместе за клуб и за сборную, а недавно были партнерами на чемпионате мира в Катаре.

Впервые португальцы встретились в составе национальной команды в ноябре 2007 года в безголевой ничьей против Финляндии в отборочном матче на Евро 2008. На клубном уровне они впервые сыграли в сентябре 2009 года в матче «Мадрида» против «Цюриха» в Лиге чемпионов.

Вместе футболисты провели 341 матч, последний раз они выходили на поле в составе «Мадрида» в апреле 2017 года в дерби (1:1).

Пепе и Роналду остаются ветеранами сборной Португалии и еще встретятся на поле в составе национальной команды.

Карим Бензема (342)

«Реал Мадрид» доминировал в Европе с 2014 по 2018 год, в том числе, благодаря трио ВВС – Бензема, Бэйла и Криштиану.

Карим перешел в «Реал» в 2009 году, как и Роналду. Дуэт закрепился в атаке команды. Впервые они сыграли вместе в первом матче сезона 2009/10 в Ла Лиге против «Депортиво» (3:2) – Криштиану забил один гол, а Карим сделал ассист. Всего они провели вместе 342 матча и забили 76 голов.

Бензема и Португалец выиграли на двоих 16 трофеев за 9 лет в «Мадриде».