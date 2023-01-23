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Бэйл только 2 недели назад закончил с футболом, но уже начал реализовывать свою мечту: заявился на один из крупнейших турниров по гольфу💪🏻

Гарет Бэйл Гарет Бэйл
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А еще может стать послом сборной Уэльса.

Гарет Бэйл в следующем месяце примет участие в турнире по гольфу AT&T Pebble Beach Pro-Am – одном из крупнейших в PGA-туре. Призовой фонд составит 9 миллионов долларов, а победитель получить чуть более полутора миллионов.

Валлиец подтверди эту информацию у себя на страничке в Инстаграме.

Кроме того, футбольная ассоциация Уэльса в ближайшее время предложит Гарету роль посла национальной сборной. Это позволит недавно завершившему карьеру Гарету проводить время не только с командой, но и в официальных кругах.

6 комментариев

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Базука Базука
следующая мечта какая будет: "президентом" Уэльса захочет стать?
в таком порядке?..
0
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Kasilas__1
Зачем писать об этом недоразумении в блоге про Реал?
+1
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+1
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Kasilas__1
Ответ Абу Огого
Да пусть наслаждается. Он сделал как футболист очень многое. Мог больше? Да, очевидно. Но не у всех амбиции как у Роналду. Гарет не был конфликтным, не выносил ссор из избы. Просто отсидел контракт до конца, ему же предложили такой срок. Ему успехов в этом спорте. Будет уникально, если он решит стать профессионалом и чего-нибудь добьётся.
Не был конфликтным? Не выносит сор из избы? Это ты про кого?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Абу Огого
Да пусть наслаждается. Он сделал как футболист очень многое. Мог больше? Да, очевидно. Но не у всех амбиции как у Роналду. Гарет не был конфликтным, не выносил ссор из избы. Просто отсидел контракт до конца, ему же предложили такой срок.

Ему успехов в этом спорте. Будет уникально, если он решит стать профессионалом и чего-нибудь добьётся.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Афанасий Дирихле
Бейл в таком порядке
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Азамат Конусбаев
Успехов в новом начинании, меньше травм, получение удовольствия на пенсии Гарету
+13
0
+13
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