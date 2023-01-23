Бэйл только 2 недели назад закончил с футболом, но уже начал реализовывать свою мечту: заявился на один из крупнейших турниров по гольфу💪🏻
А еще может стать послом сборной Уэльса.
Гарет Бэйл в следующем месяце примет участие в турнире по гольфу AT&T Pebble Beach Pro-Am – одном из крупнейших в PGA-туре. Призовой фонд составит 9 миллионов долларов, а победитель получить чуть более полутора миллионов.
Валлиец подтверди эту информацию у себя на страничке в Инстаграме.
Кроме того, футбольная ассоциация Уэльса в ближайшее время предложит Гарету роль посла национальной сборной. Это позволит недавно завершившему карьеру Гарету проводить время не только с командой, но и в официальных кругах.
в таком порядке?..
Ему успехов в этом спорте. Будет уникально, если он решит стать профессионалом и чего-нибудь добьётся.