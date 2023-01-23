Бэйл только 2 недели назад закончил с футболом, но уже начал реализовывать свою мечту: заявился на один из крупнейших турниров по гольфу💪🏻

А еще может стать послом сборной Уэльса.

Гарет Бэйл в следующем месяце примет участие в турнире по гольфу AT&T Pebble Beach Pro-Am – одном из крупнейших в PGA-туре. Призовой фонд составит 9 миллионов долларов, а победитель получить чуть более полутора миллионов.

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Кроме того, футбольная ассоциация Уэльса в ближайшее время предложит Гарету роль посла национальной сборной. Это позволит недавно завершившему карьеру Гарету проводить время не только с командой, но и в официальных кругах.