Почему лучший футболист «Челси» Эден Азар провалился в «Реале»? Есть несколько причин

Сегодня Эдену Азару исполнилось 32.

В июне 2019 года звезда «Челси» перебралась в «Реал». «Королевский клуб» заплатил за бельгийца около 100 млн евро. Ожидания от Азара в сливочной футболке были огромными. Но надежды, которые фанаты «Мадрида» возлагали на этот трансфер, быстро рухнули.

Из звезды английского футбола Эден превратился в игрока глубокого запаса, а для прессы и многих болельщиков он стал мальчиком для битья.

Но почему переход Азара в «Мадрид» оказался провальным? На это есть четыре причины.

1. Неправильный подход к роли Азара на поле

Азар любит получать мяч на фланге, а затем перемещаться в центр, готовясь к удару или пасу. Он не типичный вингер, неустанно бегающий по полю, он предпочитает владеть мячом. Бельгийцу пришлось конкурировать с Бензема. После ухода Роналду Карим стал больше задействован в билд-апе, оставив беготню вингерам.

Такой расклад мешает Азару полностью раскрыться, ему нужен нападающий другого типа.

2. Лишний вес и пристальное внимание прессы

В «Реале» Азар не сразу стал усердно работать. Во время предсезонки бельгиец обратил на себя внимания прессы и болельщиков, но не своей игрой, а лишним весом. Позже он рассказал, что за отпуск набрал пять лишних килограммов.

Вот его фотография во время предсезонного тура по США. Не похож на спортсмена за 100 млн евро, не так ли?

Игрок смог похудеть, но шутки про гамбургеры будут преследовать его еще долго.

3. Бесконечные травмы

Травмы стали вечными спутниками Эдена в «Мадриде». Он пропустил первые игры «сливочных» из-за повреждения подколенного сухожилия. В декабре 2019 года бельгиец заработал трещину ноги и выбыл на 67 дней. 10 февраля он вернулся в строй, но уже через 23 числа получил травму малоберцовой кости и вновь остался без футбола, в этот раз на 76 дней.

В «Челси» Азар не пропускал более пяти игр подряд.

4. Давление седьмого номера

В 2019 году ожидания болельщиков «сливочных» были запредельными. Зидан вернулся на пост главного тренера, Перес потратил кучу денег на трансферы. Казалось, Флорентино решил возродить «галактикос», а Азар должен был стать главной звездой «Реала».

В то время Эден был одним из лучших в мире, и клуб совершенно справедливо снял с Мариано футболку с седьмым номером, чтобы отдать ее Азару. С семеркой на спине за «Реал» долгое время играл Роналду, один из лучших игроков в истории клуба. Седьмой номер мог создать дополнительное чувство ответственности, мотивацию, но он будто лишь испугал Азара. Возможно, бельгиец ощущал, что не достоин носить футболку с культовым для клуба номером, а потому сник еще больше.

За «Мадрид» Эден провел всего 73 матча, в которых забил 7 голов и отдал 11 результативных передач.

Как считаете, был ли переход Азара в «Реал» ошибкой? Может, вы считаете, что есть другие причины, повлекшие провал бельгийца в новом клубе? Делитесь вашим мнением в комментариях.