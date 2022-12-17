Тони Кроос поздравляет Месси с победой в Катаре и рассуждает о будущем Зидана у руля сборной Франции

Тони Кроос поздравил Аргентину с победой на чемпионате мира и особенно отметил вклад Лионеля Месси.

«Он это заслужил. Если говорить об индивидуальных действиях, то я никогда не видеть насколько стабильного футболиста. Стоит иметь в виду, что Месси никогда не играл за клубы, которые мне нравятся, поэтому я действительно говорю, что думаю», - улыбаясь, признался Кроос для немецкой платформы MagentaTV, для которой комментировал финал мундиаля.

Будущее Дидье Дешама в сборной Франции сейчас под вопросом, Тони прокомментировал возможное назначение Зинедина Зидана на пост главного тренера национальной команды.

«Вне всяких сомнений, я думаю, что Зизу не просто подходящая, а лучшая кандидатура на эту должность. Главный вопрос сейчас: чего хочет Дидье? Я думаю, что шансы Зизу возглавить сборную Франции 70:30. Я уверен, что он очень хочет вернуться к тренерской работе», - подчеркнул Тони.