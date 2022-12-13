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«У меня есть надежный источник». Бывший игрок ПСВ уверен, что «Реал» готов подписать Гакпо в январе

Рене ван де Керкхоф
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По словам бывшего нападающего ПСВ Рене ван де Керкхофа, «Реал Мадрид» серьезно настроен подписать Коди Гакпо в январе. «У меня есть надежный источник в Испании, который мне подтвердил, что «Мадрид» хочет подписать Коди, как наследника Карима Бензема», - заявил Ван де Керкхоф в подкасте De Willy & Rene, который ведет со своим братом-близнецом Вилли.

«Судя по тому, что я слышал, серьезный интерес «Мадрида» к Гакпо действительно существует, но ПСВ не станет продавать его меньше, чем за 75 млн евро. Впрочем, такая сумма – это не проблема для «Реала», - добавил Рене.

Коди Гакпо стал звездой чемпионата мира в Катаре, забив три гола за сборную Нидерландов в пяти матчах.

 

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