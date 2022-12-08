Сколько игроков «Мадрида» продолжают борьбу на ЧМ? Вы спрашивали – мы отвечаем
Вчера определились пары полуфиналистов чемпионата мира в Катаре.
Так сколько же представителей «Мадрида» продолжат борьбу за заветный трофей?
Правильный ответ – четверо.
Это игроки сборной Франции: Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга и Карим Бензема (да, технически он остается частью команды).
И капитан сборной Хорватии – Лука Модрич.
Лука с товарищами встретится с Аргентиной во вторник 13 декабря, а французы сыграют с Марокко на следующий день.
Кого из мадридистов вы будете поддерживать в полуфинале?
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