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Сколько игроков «Мадрида» продолжают борьбу на ЧМ? Вы спрашивали – мы отвечаем

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Вчера определились пары полуфиналистов чемпионата мира в Катаре.

Так сколько же представителей «Мадрида» продолжат борьбу за заветный трофей?

Правильный ответ – четверо.

Это игроки сборной Франции: Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга и Карим Бензема (да, технически он остается частью команды).

И капитан сборной Хорватии – Лука Модрич.

Лука с товарищами встретится с Аргентиной во вторник 13 декабря, а французы сыграют с Марокко на следующий день.

Кого из мадридистов вы будете поддерживать в полуфинале?

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