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«К сожалению, у меня нет эликсира вечной молодости». Лука Модрич рассуждает о продолжительности карьеры

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Сегодня вечером Лука Модрич выведет сборную Хорватии на матч с Бразилией в четвертьфинале чемпионата мира. Перед игрой 37-летний Лука признался, что не задумывается о продолжительности своей карьеры.

«Я не думаю о будущем. Посмотрим, сколько я еще смогу играть. Сейчас я на 100% сосредоточен на предстоящем матче. У меня будет время, чтобы поразмышлять о будущем», - заявил полузащитник «Мадрида».

 «К сожалению, у меня нет эликсира вечной молодости, если у кого-то есть, то не стесняйтесь мне сказать», - пошутил футболист.

На прошедшем в 2018 году чемпионате мира в России сборная Хорватии смогла выйти в финал, где уступила Франции,  чтобы повторить достижение, команде Модрича сначала нужно обыграть бразильцев.

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