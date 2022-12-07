«Криштиану не мог быть проблемой». Карло Анчелотти о работе с Роналду, о фаворитах ЧМ и выборе между Месси и Марадоной

Карло Анчелотти дал интервью итальянскому изданию Corriere dello Sport, где говорил о чемпионате мира, Криштиану Роналду и вылете сборной Испании.

О Криштиану Роналду в запасе

«Я не видел матча Португалия-Швейцария, потому что ел пиццу с внуками. Криштиану начал игру на скамейке запасных? В футболе все возможно. Он может чувствовать себя на 20 лет, но его тело сдает. Криштиану всегда следил за собой, но конкуренция в сборной очень высока, даже такой игрок, как Леау выходит со скамейки. Хотя я уверен, что это еще не финал для Криштиану».

О работе с Криштиану Роналду

«Я работал с ним два года и никаких проблем не было, даже скорее он решал мои проблемы. Криштиану забивает минимум один гол в матче, так что он не мог быть проблемой. Он атлет, который хорошо тренируется, всегда внимателен к деталям – мне было легко с ним работать».

О сборной Испании

«В «Мадриде» мы все расстроены вылетом сборной Испании – ожидания были высоки, в составе команды молодые футболисты. Луиса Энрике критиковали и до последнего матча, представьте, что ему приходится переживать сейчас».

О Винисиусе

«Сегодня он намного увереннее в себе. У Вини, как и у Мбаппе невероятные способности: сложно поверить, что существует такая скорость и взрывная сила, как у них».

О фаворитах ЧМ

«Бразилия – самая цельная команда. У них есть и опыт, и свежесть. Кроме того, Бразилия немного и моя сборная, ведь там мои футболисты: Винисиус, Родриго, Милитао и даже Каземиро. Англию сдерживает только ее менталитет, но мне очень любопытно посмотреть их матч с Францией».

О выборе между Месси и Марадоной

«Я играл против Диего и симпатизирую ему, поэтому сделаю выбор в его пользу».