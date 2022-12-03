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Первые мадридисты уже в четвертьфинале ЧМ: борьба продолжается

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Чемпионат мира в Катаре в самом разгаре, и первые представители «Мадрида» уже прошли в четвертьфинал. Вчера сборная Франции обыграла Польшу (3:1), поэтому Орельен Тчуамени и Эдуардо Камавинга продолжат борьбу за титул.

Правда если Тчуамени вышел в стартовом составе во вчерашнем матче, то Камавинга смотрел игру со скамейки запасных. Орельен хорошо работал с мячом, но получил желтую  карточку и был заменен на 66-й минуте встречи.

Давайте посмотрим на статистику мадридиста в матче Франция-Польша по данным портала Sofascore:

Касания 80

Точность передач 65/73 (89%)

Ключевые пасы 1

Навесы (точность) 1 (0)

Длинные передачи (точность) 3 (1)

Удары в створ ворот 1

Борьба за позицию (победа) 2 (1)

Воздушные поединки (выиграл) 2 (2)

Потеря владения 10

Фолы 1

Заработано фолов 1

В четвертьфинале французов ждет встреча с англичанами.

 

Сегодня бороться за выход в следующий этап турнира будут Винисиус, Родриго и Милитао: в составе сборной Бразилии они сыграют с Южной Кореей, а Лука Модрич с Хорватией встретится с Японией.

Завтра Дани Карвахаль и Марко Асенсио вместе с командой Луиса Энрике будут противостоять Марокко.

У кого из мадридистов больше шансов на успех в Катаре?

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