Первые мадридисты уже в четвертьфинале ЧМ: борьба продолжается
Чемпионат мира в Катаре в самом разгаре, и первые представители «Мадрида» уже прошли в четвертьфинал. Вчера сборная Франции обыграла Польшу (3:1), поэтому Орельен Тчуамени и Эдуардо Камавинга продолжат борьбу за титул.
Правда если Тчуамени вышел в стартовом составе во вчерашнем матче, то Камавинга смотрел игру со скамейки запасных. Орельен хорошо работал с мячом, но получил желтую карточку и был заменен на 66-й минуте встречи.
Давайте посмотрим на статистику мадридиста в матче Франция-Польша по данным портала Sofascore:
Касания 80
Точность передач 65/73 (89%)
Ключевые пасы 1
Навесы (точность) 1 (0)
Длинные передачи (точность) 3 (1)
Удары в створ ворот 1
Борьба за позицию (победа) 2 (1)
Воздушные поединки (выиграл) 2 (2)
Потеря владения 10
Фолы 1
Заработано фолов 1
В четвертьфинале французов ждет встреча с англичанами.
Сегодня бороться за выход в следующий этап турнира будут Винисиус, Родриго и Милитао: в составе сборной Бразилии они сыграют с Южной Кореей, а Лука Модрич с Хорватией встретится с Японией.
Завтра Дани Карвахаль и Марко Асенсио вместе с командой Луиса Энрике будут противостоять Марокко.
У кого из мадридистов больше шансов на успех в Катаре?
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