«Готов простить ему все грехи». Фанаты «Мадрида» снова хотят, чтобы «Реал» купил Мбаппе

Килиан Мбаппе зажигает в Катаре. Нападающий «ПСЖ» уже забил четыре гола в четырех матчах чемпионата мира.

Сборная Франции в 1/8 турнира одолела Польшу, а Килиан в этой встрече сделал дубль и отдал ассист.

Этим летом Мбаппе мог стать игроком «Реала», но решил продлить контракт с «ПСЖ». Это очень расстроило многих фанатов «Мадрида», некоторые буквально возненавидели француза. Но, увидев выступление Килиана на самом высоком уровне, многие болельщики изменили свое отношение к звезде «ПСЖ».

Вот что пишут поклонники «королевского клуба»:

💭 «Вы все еще можете притворяться, что не хотите видеть Мбаппе был в «Реале». Но я не такой, купите этого зверя в мой клуб! Я готов простить ему все грехи».

💭 «В отличие от болельщиков «Реала», Флорентино Перес определенно хотел бы видеть Мбаппе в «Реале». Он безумный игрок, вместе с Винисиусом, Родриго, Камавинга, Тчуамени и Вальверде он сделает эту команду невероятной!»

💭 «Мбаппе должен играть за «Реал», в этом нет сомнений».

💭 «Плевать на прошлое, за «Мадрид» должны выступать все лучшие. А Килиан именно такой».

💭 «Если «Реал» готов заплатить 150 миллионов за Джуда Беллингема. Тогда почему бы не отдать 300 миллионов за Мбаппе, это ведь стоит того».

💭 «Для фанатов «Реала» Мбаппе — это, как порнография. Всем она нравится, но никто в этом не признается».

А как вы смотрите на такой трансфер? Разве время для возможного перехода Мбаппе в «Мадрид» уже не прошло? Делитесь своими мыслями на этот счет.